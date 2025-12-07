במעמד מיוחד שהתקיים באתר שילה הקדומה התכנסו מעל אלף משפיענים אמריקאים להיכרות עם בירתו הראשונה של עם ישראל על מנת לצאת חזרה אל העולם ולהעביר את המסר המבטא את הקשר ההיסטורי בין עם ישראל ליהודה ושומרון.

ראש מועצת מועצת יש"ע, ראש מועצת בנימין ישראל גנץ, מספר על ההתרגשות לפגוש כאלף ומאה משפיענים שמאחוריהם חמישים מיליון בני אדם. "הם מגיעים לכאן כדי לבטא את הקשר החזק שיש לנו עם ארצות הברית, את הקשר החזק שיש לעם ישראל עם ארץ ישראל, עם יהודה ושמרון".

גנץ מביע תודות לשר החוץ ואנשי משרדו על שותפותם בהובלת האירוע המשמעותי וציין את תקוותו לראות בשנה הבאה עשרת אלפים שליחים שכאלה שיבטאו את עמדותיהם של מאות מיליונים ברחבי העולם. "כולם יגידו פה אחד 'ארץ ישראל שייכת לעם ישראל'".

עוד ציין גנץ בדבריו כי ההכנות לאירוע החלו לפני מספר חודשים ואותם שליחים שהגיעו "נבחרו בקפידה מתוך אלפי אנשים שרצו להגיע לכאן. הם מגיעים לכאן, הם מתרגשים, מבינים את הקשר וכולם מתחייבים, לחזור הביתה ולעשות הכול כדי להיות שגרירים נאמנים של עם ישראל ומדינת ישראל".

ראש המשלחת, ד"ר מייק אוונס, מייסד 'Friends of Zion' מספר על האירוע המיוחד ומציין כי כ-220 מהמתכנסים נמצאים בקשר ישיר עם נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, לחלקם יש ערוצי טלוויזיה וההשפעה שלהם בארה"ב רבה. "הם הגיעו לכאן, לשילה הקדומה, כדי לתמוך במדינת ישראל ובעם היהודי וכדי להיות שגרירים במלחמה הערכית נגד האיסלאם הרדיקאלי". לדבריו, ישראל היא "חומת האש", כהגדרתו, בין האיסלאם הרדיקאלי לבין אמריקה. "זה מה שמגן עלינו. אם ישראל תיחלש, הם יפגעו בנו". במעמד המיוחד קיבל ד"ר אוונס תעודת הוקרה מיוחדת מידיו של ראש המועצה.

מוריה שפירא, רכזת הדרכה ותוכן בתל שילה, מי שגדלה בישוב, מספרת לערוץ 7 על תחושת ההתרגשות למראה ההתכנסות המיוחדת. "בתור ילדה שגדלה כאן כשלא היה פה שום דבר, היום כשרואים כל כך הרבה אנשים שמגיעים לכאן, זה מאוד מרגש. יותר מכל זה מעיד על הקשר ההיסטורי של עם ישראל לארץ שלו ועל התגשמות נבואה 'ביתי בית תפילה יקרא לכל העמים'".