ערב גשום ושקט הפך לאירוע בלתי שגרתי בפאב בעיר ריצ'מונד שבאי הדרומי של ניו זילנד, כאשר גורת כלב ים צעירה נכנסה למקום.

בלה אוונס, מבעלי הפאב, סיפרה לסוכנות הידיעות AP שבתחילה סברה שמדובר בכלב, עד שהתבוננה מקרוב וזיהתה את האורחת יוצאת הדופן. לדבריה, הלקוחות והצוות נותרו המומים: “כולם היו בשוק וקראו ‘אוי אלוהים, מה עושים? מה קורה פה?’”.

אחד הלקוחות ניסה להבריח את הגורה באמצעות מגבת, אך זו חמקה ממנו, נכנסה לשירותים ולבסוף התחבאה מתחת למדיח הכלים - שנותק מיד מהחשמל.

לקוח אחר מיהר להביא כלוב כלבים מביתו, בזמן שאוונס ניסתה לחשוב כיצד להוציא את הגורה מהמחבוא. אז נזכרה במנה שהוגשה באותו ערב: סלמון.

"פשוט הסתכלתי על הארוס שלי ואמרתי: תביא את הסלמון". בעוד הצוות מנסה לפתות את האורחת העיקשת לצאת, פקחי רשות השימור היו כבר בדרכם - ולא במקרה. התברר שהם עקבו אחר גורת כלב הים עוד לפני שנכנסה לפאב, לאחר שדווח כי היא נראתה משוטטת באזור.