הכתב והמשפיען ידידיה אפשטיין ביקש היום (ראשון) מראש הממשלה נתניהו לנצל את הפגישה עם קנצלר גרמניה, פרידריך מרץ, ובקש חנינה עבור אחיו נחמיה הכלוא בגרמניה.

"נחמיה, אחי התאום, כלוא כבר מעל 120 ימים בכלא בגרמניה לבד. לפני שבוע וחצי חטף מכות רצח עד לאיבוד הכרה ונשלח לצינוק בלי אוכל ובלי מקום לישון.

הוא חי בתנאים קשים, בלי לדעת את השפה המקומית. הלב שלי כואב עליו וזו הזדמנות לבקש מראש הממשלה לפנות מיידית לקנצלר גרמניה לחנינה ולהצלת חייו", כתב אפשטיין.

נחמיה אפשטיין (19), עצור בכלא בצפון גרמניה לאחר שהוגש נגדו ונגד חברו כתב אישום בגין הברחת 50 ק"ג גת. נחמיה עובר התעללות קשה על ידי סוהרי בית הסוהר, "פוצצו לי את הצורה", אמר בעבר.

"הגיעו המון סוהרים, פוצצו לי את הפנים על הקיר. קיבלתי לצלעות בלי סוף. בלי סוף. לא הייתה שום סיבה - לא התפרעתי. אמרתי להם שאני לא עושה כלום - אבל לקחו אותי לצינוק".