נתניהו: לא אפרוש מהחיים הפוליטיים בתמורה לחנינה לע"מ

ראש הממשלה בנימין נתניהו וקנצלר גרמניה פרידריך מרץ מקיימים היום (ראשון) מסיבת עיתונאים משותפת בירושלים.

נתניהו השיב בשלילה מוחלטת לשאלה האם יהיה מוכן לפרוש מהחיים הפוליטיים בתמורה לחנינה שיעניק לו נשיא המדינה.

הוא גם התייחס לשלבי הסכם הפסקת האש בעזה: "השלב הראשון כמעט הסתיים, מקווים בקרוב לנוע לשלב השני, שהוא קשה יותר. העולם הערבי צריך ללחוץ על חמאס להתפרק מנשקו. יש שלב שלישי, כפי שאמרתי לקנצלר - למנוע הקצנה בעזה".

הקנצלר מרץ אמר בפתח מסיבת העיתונאים: "אני רוצה להודות לנתניהו על האירוח שלך וקבלת הפנים החמה. זה לא ביקורי הראשון כאן, אך ביקורי הראשון כקנצלר. אני מגיע כחבר של ישראל שיודע שהידידות בין גרמניה לישראל היא יקרה מאוד והיא לעולם לא תהיה עניין רגיל.

"ביקורי קורה בתקופה קשה עבור העם בישראל. לכן באתי יותר מאוחר מכפי שרציתי, ואני רוצה לומר כמה דברים בסיסיים: התחלתי בביקור ביד ושם. הטראומה של השואה היא חלק מהזהות היהודית והיא נותרה מעצבת לזהות של המדינה שלי וצריכה להישאר ככה. תמיד נשמר הזיכרון חי ונזכור הפשע המפלצתי שגרמנים ביצעו נגד העם היהודי. האחריות של גרמניה ביד ושם הופכת מוחשית. לכן גרמניה תמיד תעמוד לצד ביטחון ישראל וזכות הקיום שלה. זה בבסיס היחסים היום ולתמיד.

"אחרי התקפת הטרור הנוראית שבוצעה על-ידי חמאס -ב7 באוקטובר, גרמניה ניצבה לצד ישראל. התאבלנו על המתים יחד עם ישראל. אנו שותפים לחששות שלכם לגבי גורל החטופים חלקם גרמנים. לישראל יש זכות וחובה להגן על אזרחיה וקיומה נגד אלה שמכחישים את המדינה היהודית והדמוקרטית וזכותה להתקיים. אף מדינה לא יכולה לקבל שאזרחיה נרצחים נחטפים ומעונים כפי שקרה בקיבוצים על-ידי טרור איסלאמי. לכן אנו לצידכם, לאחר שאחרים הפנו לכם עורף".

בצל אמברגו הנשק שהטיל על ישראל, מרץ אמר כי "פעולות ממשלת ישראל גרמו לדילמה עבורנו. גרמניה צריכה גם להגן על זכויות אדם ושלטון החוק שהם חלק מהחוקה שלנו אחרי השואה. כמדינה דמוקרטית ישראל הייתה צריכה לעמוד בסטנדרטים של הדין הבינלאומי בפעולותיה הצבאיות. היינו צריכים לשלוח מסר ברור. היה לנו ביקורת בגרמניה על ממשלת ישראל - זה חיוני - ככה זה בין חברות חופשיות. היחסים יכולים להחזיק ביקורת, אך אין לנצל ביקורת כתירוץ לאנטישמיות, ובטח לא בגרמניה. אני מאחל לך ביבי יקירי שההחלטות יתרמו לשלום וליחסי שכנות טובים. גרמניה תעמוד בידידות לצד מדינתך, ואני באופן אישי".

"אנו מספקים סיוע הומניטרי לתושבי עזה. נעזור בשיקום, ונמשיך להיות מעורבים דיפלומטית. לא יכול להיות תפקיד לחמאס בעזה. חמאס לא יכול להוות איום עוד לישראל. אנו צריכים להסתכל על התמונה הגדולה - ישראלים ופלסטינים סבלו - אנו צריכים להניח יסודות לסדר חדש שבו כולם יכולים חיות בשלום, ביטחון וכבוד.

"המטרה היא ליצור מזרח תיכון חדש שמכיר ומקבל את ישראל כחלק אינטגרלי. מדינה פלסטינית ופתרון שתי המדינות יוכל להיות מיושם רק במו"מ. גרמניה סבורה שהכרה במדינה פלסטינית תגיע בסוף התהליך ולא התחלה. נסייע לרשות הפלסטינית, למרות שאפשר לבקר אותה ואני עושה את זה. אנו רואים צעדים לרפורמה ואנו צריכים להעניק לה סיוע", סיכם מרץ.