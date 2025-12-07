שורד השבי בר קופרשטיין, שיתף את עוקביו באינסטגרם היום (ראשון) כי רכבו נפרץ במהלך הלילה. בפוסט שפרסם סיפר כי הפורץ שבר את חלון הרכב וגנב את מכשיר הטלפון שלו.

"קמתי היום בבוקר, הלכתי לרכב וגיליתי שפרצו לי", סיפר קופרשטיין. “שברו את החלון, גנבו את הטלפון. ויודעים מה? הכל בסדר, תודה רבה לבורא עולם".

הוא סיפר שהעדיף להתמקד בצד החיובי של האירוע. "צריך להסתכל על חצי הכוס המלאה. תודה שאני מתעסק בללכת לתחנת המשטרה ולהגיש תלונה ולא להיות במנהרות ולחשוב מה לאכול עכשיו, ואם יביאו לי לאכול. תודה רבה שבזה אני צריך להתעסק. אמנם לא כיף אבל יותר מעניין. תודה רבה לבורא עולם”.

לאחר מכן, קופרשטיין שיתף כי עקב אחרי מיקומו של הטלפון הגנוב באמצעות אפליקציית איכון, וגילה כי המכשיר נמצא בפתח תקווה. "אני בא גנב", כתב.