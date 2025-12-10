המוזיקאית ליאת יצחקי, זוכת פרס אקו"ם, מספרת בראיון לערוץ 7 על מיזם מוזיקלי מיוחד שיצרה בעקבות מלחמת חרבות ברזל, במהלכו חיברה שירה ותפילה עם אמהות ללוחמים ונשות העוטף.

"כמו כולנו, השבעה באוקטובר תפס אותי בבטן הרכה, שניים מהבנים שלי גויסו בבת אחת. חיפשנו מה אנחנו עושות עם עצמנו ועלה לי רעיון להפיק איזה שיר עם האימהות של הלוחמים ונשות העוטף. אמרתי איזה שיר אני אקח - ופתאום עלה שם: 'ציפורי הצפון כבר הגיעו'. זה ממש הדהד לי את המלחמה, את הרצון שכולם ישובו בשלום", היא משתפת.

לדבריה, המפגש עם הנשים, רבות מהן מאזורי פינוי, יצר רגעים מרגשים של חיבור ונחמה. "הן אמרו לי, זו פעם ראשונה שאנחנו שרות, הכאב עדיין היה עצור בנו. שרנו את זה בשמחה, בקצב, בתקווה. תפילת האימהות".

יצחקי מדגישה את עוצמתה של השירה ככוח מרפא: "שערי הניגון פותחים היכלות. יש משהו בניגון שהוא מעל לטבע, שהוא מפורר מחיצות. לא כולן היו באותן דעות, אבל בשירה התאחדנו. זו אחדות שכל כך נדרשת בזמן שלנו".

בנוסף לפעילותה המוזיקלית בתקופת המלחמה, יצחקי מקדמת גם מסורות נשיות עתיקות שנשכחו, ובראשן חג הבנות - עיד אל בנאת - שחל בזאת חנוכה. לדבריה, "זה חג שהיה נהוג בארצות האסלאם, בצפון אפריקה, צרפת, הבלקן. נשים היו מתכנסות, מדברות על גבורת נשים - יהודית, חנה, מרים. כל אחת מביאה את האוכל שלה, החלפות מתכונים, שירה, פיוטים".

בימים הקרובים תקיים יצחקי מופע חגיגי במיוחד לרגל חג הבנות בבנייני האומה בירושלים, יחד עם הרבנית ימימה מזרחי, הזמרת שרית חדד ואורחות נוספות. "נביא את הפיוט הנשי, את הניגון לדורותיו ולעדותיו. ברוב עם ובהדרת מלך ומלכה", היא אומרת.

"יש התעוררות אמיתית ואותנטית. רואים את האמונה גם מהחטופים, גם מהחיילים. כולם יכולים להעביר לנו שיעור באמונה", מסכמת יצחקי.