המזרחן ד"ר מוטי קידר לא מתרשם מהצהרותיו של יו"ר רע"מ, חבר הכנסת מנסור עבאס, שלפיהן בכוונתו להפוך את המפלגה למפלגה אזרחית ולא דתית ולנתקה ממועצת השורה.

"זה כמו שנגיד שמפלגה דתית תהפוך למפלגה חילונית, בדיוק אותו דבר. נתאר לעצמנו שהציונות הדתית מחליטה שהיא מפלגה חילונית כמו המפלגה של לפיד. נו, באמת... מדובר כאן באמונות ודעות", אומר קידר בראיון לערוץ 7 ומוסיף: "כל הסיפור הפוליטי שלהם הוא כיסוי לפעילות איסלאמיסטית. אני לא מאמין למילה אחת שלהם".

"הכול כיסוי. בערבית זה נקרא 'טקייה', כדי לשרוד בסביבה שאינה אוהדת את האיסלאם. זה כל הסיפור", אומר קידר ומציין כי ה'טקייה' שימשה את האיסלאם לאורך השנים כדי להבטיח שהראש יישאר מחובר לכתפיים, וכן כדי לשמר את ההישגים שאליהם הגיעו המוסלמים לאורך הדורות.

לדברי ד"ר קידר, הצהרתו של מנסור עבאס זוכה לכיסוי תקשורתי נרחב משום שהיא מתאימה לאג'נדות של גורמים מסוימים המבקשים להציג את התנועה האיסלאמית כמי שמתפרקת מנכסיה האיסלאמיסטיים והופכת לתנועה לאומית.

בתמונה זו כולל קידר גם את ארה"ב, שלשיטתו "בוחרת לדוג דגים במקום שבו נדמה לה שאכן יש דגים ולא במקום שבו הם באמת נמצאים. הם רוצים להקים מדינה פלשתינית למרות שהיא תהפוך למדינת חמאס. באמצעות בחירות כמו שהיה ב־2006 או באמצעים אלימים כמו שהיה ב־2007".

"מנסור עבאס בנוי על מה שקורה בישראל. הוא רוצה לתת אלטרנטיבה איסלאמית, אבל שלא תהיה בולטת מדי. בהרבה מקומות, גם במצרים וגם בירדן, האחים המוסלמים עושים כל תרגיל אפשרי כדי להיכנס לפרלמנט ולהרוס את המדינה מבפנים. ראה מה שהם עשו בתוניסיה כשהפכו לחלק מהשלטון ובגדו בו. זה אותו סוג של חשיבה, זה אותו דיבור. אם טראמפ אומר לך שהוא רוצה להקים מדינה פלשתינית, תראה לו את הדבר הזה".

להערכתו של ד"ר קידר, הביקורת על מנסור עבאס מצד הציבור הערבי לא החלה בהצהרתו האחרונה. לדבריו, "תוקפים אותו מימין ומשמאל במגזר הערבי. אלה שרוצים להשתלב במדינה תוקפים אותו כי הוא מעמיד אלטרנטיבה איסלאמיסטית בפוליטיקה. אלה ששונאים את המדינה תוקפים אותו כי הוא יושב בכנסת ותומך בקואליציית לפיד ובנט. הוא מותקף מכל הצדדים, אבל מבחינתו אין לו שום בעיה כי הוא חלק מג'יאהד שיש לו פנים פחות אלימות מאשר ג'יהאד החרב".