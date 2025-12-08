בלשכת הגיוס פגשנו הורים וילדים שמתרגשים מהיום המיוחד. אחד האבות מספר: "אצלנו זה עובר מאבא לבן. זה לא קל כי עכשיו אנחנו מגייסים את הבן הקטן שלנו - אחרי שנתיים שהגדול היה חלק מהמאמץ המלחמתי וגם אני במילואים. עכשיו זה תורו של הבן - הוא רוצה גם להיות חלק".

אב נוסף מאחל לבנו: "שיעשה את הכי טוב שלו והוא יגיע רחוק. קודם כל שיבין שהוא יכול להצליח בכל דבר שירצה ושיש משמעות למה שהוא עושה וכך הוא יכול לצלוח הכל".

לאחד המתגייסים התלווה סבו. "אמרתי לו שאני מוכן להתייצב במקומו. שרק שיהיה בריא ושיחזור הביתה בשלום".