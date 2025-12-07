הפועל ירושלים לא עוצרת. עם רצף של שלושה ניצחונות ליגה ותשעה כאלה בכל המסגרות, התארחה הערב (ראשון) הפועל ירושלים למשחק אצל אחת מהקבוצות המפתיעות של ליגת העל בכדורסל, עירוני קריית אתא.

השתיים שהגיעו במאזן חיובי וביכולת נהדרת סיפקו את הסחורה במלואה, כאשר גררו את המשחק עד לסיו דרמטי.

המשחק הערב במסגרת המחזור ה-8 בליגת ווינר סל, נפתח בצורה חד צדדית, כאשר האורחת מהבירה הובילה כבר ב-21 נקודות הפרש במהלך הרבע השני. הצפוניים לא נשארו חייבים וברבע האחרון הצליחו לקבוע מהפך דרמטי.

או אז התעורר השחקן הטוב ביותר בליגת העל אשתקד - הכוכב הבלתי מעורער של הפועל ירושלים, ג'ארד הארפר שהתעלה מעל כולם בדקות הסיום וסיים את המשחק כולו עם 20 נקודות ו-9 אסיסטים.

זה הספיק לירושלים בכדי לנצח בתוצאה 88:84 ולרשום ניצחון ליגה רביעי ברציפות ועשירי בכל המסגרות.

קלעו להפועל ירושלים: ג'ארד הארפר 20, ג'סטין סמית' 16, יובל זוסמן 13, אנתוני לאמב 11, קשיוס ווינסטון 9, רועי הובר 8, רועי פריצקי 7, אוסטין וויילי 4.

לעירוני קריית אתא: נואה לוק 22, מאליק הול 17, דריוס האנה 12, ג'מיה ניל 11, תומר אסייג (10 אסיסטים) 9, אילי דולינסקי 7, בודי יום 4, יובל הוכשטטר 2.