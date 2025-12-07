חילופי שלטון? רק פעם אחת ניצחה הפועל באר שבע את מכבי ת"א ב-11 מפגשי הליגהה האחרונים ביניהן. היה זה בתוצאה 0:1 באצטדיון הביתי, אצטדיון טוטו-טרנר באפריל 2024.

בעונה שעברה, לא הצליחה באר שבע לנצח כלל את הצהובים כחולים מת"א, בעונה שהסתיימה בדרמה גדולה ובזכיה של מכבי באליפות המדינה בכדורגל על חשבון באר שבע ברגע האחרון, לא מעט בזכות אותם התוצאות במשחקים ביניהן.

הערב (ראשון) באר שבע ניצחה בדיוק באותה התוצאה כמו אז, עם 0:1 קטן במשחק שאירחו באצטדיונם הביתי, במסגרת המחזור ה-13 של ליגת העל בכדורגל, במה שמגדיל את הפער בטבלת ליגת העל בכדורגל מכל היתר ובמה שעשוי להוות את ההתחלה של החזרת האליפות לבירת הנגב.

כמו בפעם הקודמת שנפגשו במסגרת המחזור ה-13 של ליגת העל בכדורגל, לפני 23 שנה, גם הערב באר שבע הייתה טובה יותר מהצהובים מת"א שנאלצו לשנות תכניות כבר בשלב מוקדם של המשחק לאחר פציעתו של חלוצם יון ניקולאסקו בדקה ה-15.

באר שבע, הקבוצה היחידה שלא הפסידה באצטדיונה הביתי העונה, עלתה כבר בדקה ה-24 ליתרון משער נהדר בתום מבצע קבוצתי של זלטאנוביץ' מבישול של מי אם לא דן ביטון, שער שהספיק לה בכדי להכריע את ההתמודדות.

בכך למעשה באר שבע מסיימת את הסיבוב הראשון במקום הראשון כשהיא מגדילה את הפער בטבלת ליגת העל בכדורגל ל-5 נקודות ממי שהייתה הקבוצה היחידה שהנחילה לה הפסד ביתי מאז מאי 2024 - האלופה מכבי ת"א שסופגת הערב את הפסד החוץ הראשון שלה העונה. מהדרום תצא אלופה?

במשחק נוסף שהתקיים הערב במסגרת המחזור ה-13 בליגת העל בכדורגל, ניצחה מכבי נתניה את הפועל חיפה בתוצאה 3:4, במשחק מלהיב, מלא בשערים יפייפים ודרמטי.