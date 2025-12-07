מחרוזת חנוכה מיוחדת פורסמה על ידי להקת ישיבת ההסדר "מאיר הראל" במודיעין, בשיתוף תלמידי הישיבה. את הביצוע מובילים תלמידים ששבו זה עתה מהחזית, וכולם משמשים גם כנגנים.

המחרוזת כוללת ארבעה שירים ברוח החג: "יעלה ויבוא", "שהחיינו", "ובאו זרים" ו"על הניסים", בעיבוד מוזיקלי ובהפקה של יאיר מייזליש. את השירה מוביל יאיר רייסלר ולצידו צוות נגנים.

הצילומים התקיימו בעיר מודיעין - עירם ההיסטורית של החשמונאים - ומבטאים, לדברי הישיבה, את הרוח המשולבת של תורה, גבורה ושליחות. "הרוח הזו, שבאה לידי ביטוי גם בחג החנוכה ובמאורעות התקופה, יוצאת מכאן - מהעיר מודיעין", נמסר מהישיבה.

בישיבה הודו לה' על כל הטובה והביעו הוקרה מיוחדת לראש הישיבה הרב אליעזר שנוולד, לצוות הרמי"ם ולבוגר הישיבה מרדכי שנוולד - שנפצע קשה במלחמה והשתתף בצילומים ככנר.