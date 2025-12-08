להקת אורות פרסמה קליפ חתונה חדש תחת השם "מחרוזת חתונה", בו משולבים שירים מוכרים ואהובים מעולם החתונות היהודי - כולם בביצוע חי וסוחף.

המחרוזת כוללת את השירים: "עוד ישמע", "אם אשכחך", "יבנה", "מהרה", "ישיש", "למולדת", "בתי צאי" ו"טאטאלע" - כולם בעיבוד מוזיקלי מרענן, בביצוע של הרכב נגנים רחב ומגוון.

הפקת המחרוזת נעשתה על ידי רון חניה, ואל ההרכב הצטרפו מוזיקאים נוספים, בהם אורי כהן, ישי אלימלך, דוד אלבז, אבי אבידני, ציון באדי ואחרים. את השירה מוביל אברהם אהרן אזולאי, שגם היה שותף להפקה.

בלהקה סיפרו על תחושת השליחות שמלווה את העשייה: "כל כך שמחים על הזכות להיות שותפים בתהליך בניית בתים חדשים בעם ישראל. מתפללים לה' יתברך שנזכה כולנו לראות בבניין חורבות ירושלים, ובגאולה השלימה בקרוב".