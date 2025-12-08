ביום חמישי הקרוב תשוב האלופה מכבי ת"א לשחק בישראל במסגרת היורוליג אחרי יותר משנתיים. רגע לפני שהיא חוזרת לארח, הביסה הערב (ראשון) מכבי את מכבי ראשון לציון בתוצאה 73:104 במה שהיה לחזרה הגנרלית לפני רגע האמת - חזרת היורוליג לישראל.

מי שבלט מעל כולם הערב היה לוני ווקר שקלע לא פחות מ-20 נקודות תוך פחות משמונה דקות ברבע הראשון, עם אחוזים מטורפים מכל הטווחים ובתוכם 5 שלשות רצופות.

במחצית השניה נרגע מעט ווקר כשהוסיף 7 נקודות בלבד במחצית כולה ויחד איתו בלטו גם ג'ימי קלארק שסיים עם 15 נקודות, 6 אסיסטים ו-5 חטיפות ומרסיו סנטוס ו-וויל ריימן שקלעו 13 נקודות כל אחד מהם.

מכבי שעברה לא מעט תהפוכות העונה, החל ממחאת האוהדים שטרם הסתיימה, דרך כמעט פיטוריו של עודד קטש למאמנה שניצל לעת עתה ועד לפתיחת העונה העגומה ביורוליג הרחק מהבית, חוזרת לעצמה בדיוק בזמן - כשהיא רושמת ניצחון שני ברציפות, רגע לפני משחק היורוליג הראשון שלה באולמה הביתי, היכל מנורה מבטחים שבתל אביב אחרי יותר משנתיים.

זה יעזור גם במפעל היוקרתי ביותר באירופה?

קלעו למכבי תל אביב: לוני ווקר 27, ג'ימי קלארק 15, וויל ריימן ומרסיו סנטוס 13 כל אחד, גור לביא 10, אורן סהר 8, איפה לונדברג 7, טי.ג'יי ליף 5, ג'ון דיברתולומאו ורומן סורקין 3 כל אחד.

למכבי ראשון לציון: די.ג'יי ברנס 25, אמין סטיבנס 14, קאליל אמאד 13, קווה גרנט 11, מרכוס וויליאמס וגולן גוט 3 כל אחד, ג'וש פרוינד וג'יי.ג'יי קפלן 2 כל אחד.