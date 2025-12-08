נשיא המדינה יצחק הרצוג תקף בחריפות את ראש העיר הנבחר של ניו יורק זוהרן ממדאני, וכינה את התבטאויותיו נגד מדינת ישראל והציונות - "שערורייתיות".

בכינוס של הישיבה יוניברסיטי בו קיבל תואר דוקטור לשם כבוד אמר הרצוג כי "ההתפתחויות האחרונות בעיר ניו-יורק מניפות דגל אדום. אנו עדים לעלייתו של ראש עיר נבחר חדש, שאינו מסתיר את הבוז אותו הוא חש למדינת ישראל היהודית-דמוקרטית, המדינה הלאומית היחידה של העם היהודי".

בהתייחסו להפגנות מחוץ לאירוע של עידוד עלייה שנערך בבית כנסת במנהטן, אמר: "תגובתו של ראש העיר הנבחר הייתה לטעון שיהודים השוקלים לממש את החלום הציוני של עלייה מפרים את המשפט הבינלאומי ואת קדושת בית הכנסת. זו רטוריקה שערורייתית.

חזרה לציון והקשר לישראל הם אבני יסוד של האמונה והמסורת היהודית במשך אלפי שנים. שלילת זכותו של העם היהודי למולדתו העתיקה ולחלומו העתיק על ירושלים מעניקה לגיטימציה לאלימות ופוגעת בחופש הדת. זה גם אנטי-יהודי וגם אנטי-אמריקני", הדגיש הרצוג.

הוא חתם בקריאה לפעולה תקיפה נגד האנטישמיות. "עלינו להשתמש בכל האמצעים החוקיים העומדים לרשותנו: הסברה, חינוך, מנהיגות, מעורבות אזרחית, מדיה ורשתות חברתיות כדי להילחם בגל השנאה והאנטישמיות. לשונאים והבריונים, המשפיענים הבזויים והמפגינים האלימים - אני אומר: לא תצליחו לעולם".