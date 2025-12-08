הדו"ח השנתי של ארגון 'לתת' מצביע על תמונה מדאיגה של גידול במצוקה הכלכלית בישראל, שמקורה במלחמה המתמשכת ובגל ההתייקרויות.

הנתונים מצביעים על שחיקה עמוקה בביטחון התזונתי והכלכלי של מאות אלפי משפחות בישראל, עם עלייה חדה בהוצאות משקי הבית. משק בית טיפוסי בישראל מוציא כיום כ-9,000 ש"ח יותר בשנה מאז פרוץ המלחמה.

הדו"ח חושף גם את התמונה העגומה בתחום הביטחון התזונתי: כ-26.9% מהמשפחות בישראל, כ-867,256 משפחות, חיות כיום באי-ביטחון תזונתי, עם עלייה חדה של 27.5% בהשוואה לשנה שעברה. המצב קשה אף יותר בקרב ילדים, כאשר 37.5% מהילדים בישראל (כ-1.18 מיליון ילדים) נמצאים באי-ביטחון תזונתי.

בנוסף, כ-24.3% מהנתמכים בידי המדינה הם "עניים חדשים" שהחלו להזדקק לסיוע מאז פרוץ המלחמה. הנתונים מצביעים על תחושת רעב ממשית בקרב 42.5% מהנתמכים.

השפעת המלחמה ניכרת גם בתחומים נוספים. 41% מהמשפחות הנתמכות מדווחות על כך שלפחות אחד מהילדים נאלץ לצאת לעבודה כדי לסייע בפרנסת הבית. 41.5% מהנתמכים מציינים פגיעה משמעותית בהישגי הילדים בלימודים.

67.6% מנתמכי הסיוע נאלצו לוותר השנה על תרופות או טיפול רפואי חיוני. בקרב קשישים, 91.1% דיווחו כי אינם יכולים לשלם עבור סיעוד או עזרה בבית.

15.7% מהנתמכים מעריכים כי ייאלצו לפנות את ביתם בקרוב בשל חובות לשכר דירה או משכנתא, ו-18.8% דיווחו על ניתוק מחשמל השנה.

ערן וינטרוב, מנכ"ל הארגון, התייחס לממצאים הקשים ואמר: "התמונה שעולה מדו"ח העוני האלטרנטיבי היא בבחינת אזהרת צונאמי. עם סיום שנתיים של מלחמה בזירה הצבאית-מדינית, אנחנו על סף שנתיים של מלחמה בזירה הכלכלית-חברתית".