המשטרה חשפה הבוקר (שני) את דבר הפעלתו של סוכן סמוי, שהוביל למעצרם של 60 חשודים מכל רחבי הארץ בסחר באמצעי לחימה, סמים ואלימות חמורה.

המעצר בוצע במסגרת חקירה רחבת היקף שהתקיימה במשך כשנה, מאז דצמבר 2024. הסוכן, אזרח שפעל תחת זהות עבריינית, ביצע מספר רב של עסקאות מפלילות בתחום אמצעי הלחימה והסמים, לצד איסוף ראיות בעבירות אלימות חמורות, כולל חטיפות וירי.

הסוכן, שפעל ברחבי הארץ, הצליח להפליל עשרות חשודים, כולל כאלה שפעלו מתוך בתי כלא. המעצר התבצע על ידי כוחות משטרה שפשטו על בתיהם של החשודים, במגזר היהודי והערבי.

גורמים במשטרה ציינו כי "ייחודיות הפעלת הסוכן נובעת מהיכולת להפליל עבריינים שפעלו במגוון מחוזות, ולהשפיע על רשתות ארציות בתחום הסחר באמצעי לחימה, סמים ואלימות".