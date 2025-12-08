פרויקט ציר עוקף סלפית, בהיקף של 22 מיליון ש"ח, יוצא לדרך. הפרויקט, שגובש בסיכום בין שר האוצר בצלאל סמוטריץ', ראש העיר אריאל יאיר שטבון, ואלוף פיקוד המרכז, ייתן מענה לתנועה בטוחה ומהירה יותר לעשרות אלפי תושבים מהעיר אריאל והשומרון כולו.

הציר החדש נועד לשפר את המצב הביטחוני והתחבורתי באזור, שהיווה במשך שנים נקודת חיכוך וסיכון גבוה, בעיקר בגלל נוכחות תנועה פלסטינית סמוכה לעיר.

בשלב הראשון יוקם ציר עוקף שיאפשר גישה בטוחה יותר לעיר, תוך הפחתת הסיכון הביטחוני. החלק השני של הפרויקט יכלול שדרוג בכניסת העיר אריאל, עם חיבור חדש לנתיבי הנסיעה, והזזת שער הכניסה, מהלך שיביא לשיפור משמעותי בזרימת התנועה ויקטין את העומס הקיים.

שר האוצר בצלאל סמוטריץ' ציין כי מדובר בהשקעה חיונית בשיפור הביטחון והתשתיות ביהודה ושומרון, שתחולל שיפור דרמטי בתחושת הביטחון ואיכות החיים של תושבי האזור. "נמשיך לפעול יחד עם כל הגורמים המעורבים כדי לוודא שהפרויקטים החיוניים האלה יתממשו במהירות וביעילות", אמר.

ראש העיר אריאל, יאיר שטבון, הוסיף כי הפרויקט הוא "מציל חיים", וציין כי השדרוגים בתשתיות ובתחום הביטחון הם קריטיים לצמיחה ולהתפתחות העיר אריאל והאזור כולו.