כשהיא במקום ה-13 והלפני אחרון בטבלת ליגת העל בכדורסל, ליגת ווינר סל, עם מאזן של שבעה הפסדים וניצחון אחד בלבד העונה, הודיעה מכבי ראשון לציון על פיטוריו של המאמן הראשון העונה בליגת העל - שרון דרוקר מאמנה.

אחרי פתיחת העונה הרעה, הודיעה הקבוצה מראשל"צ כי החליטה להיפרד ממאמנה בשנה וחצי האחרונות, דרוקר, שהיה אחראי להעפלתה חזרה לליגת העל בכדורסל רק בסיום העונה שעברה.

"בתום פגישה שנערכה הבוקר בין יו"ר המועדון, ארז בן חיים, לבין מאמן הקבוצה בעקבות מצבה המקצועי ופתיחת עונה שאינה עומדת בציפיות, הסכימו הצדדים בהחלטה משותפת על סיום תפקידו של המאמן", כתבה ראשל"צ בהודעתה והוסיפה כי "המועדון מבקש להוקיר את תרומתו של שרון ואת המאמצים שהשקיע בתקופתו כאן ולאחל לו הצלחה רבה בהמשך דרכו המקצועית".

כאמור, דרוקר, שב לקדנציה שנייה בקבוצת הכדורסל של ראשון לציון, באמצע העונה שעברה אחרי ששימש כמנהלה המקצועי ומתוך רצון להעלות את הקבוצה אותה אימן בעבר בהצלחה, חזרה אל ליגת העל.

אשתקד בליגה השניה זה עוד עבד לו לדרוקר, אך בליגה של הגדולים, ליגת העל זה רחוק מלהיות טוב.

אמש, תבוסה בידיי מכבי ת"א בתוצאה 73:104 הייתה כבר יותר מדי עבור ראשל"צ שכבר תקופה ארוכה שקלה לבצע שינויים בשל פתיחת העונה הרעה. לבסוף הוחלט להיפרד מהמאמן בעצמו שעבורו זו הפעם השניה בה הוא מפוטר מראשון לציון, כשזה קרה לו גם לפני כמעט עשור ב-2016.