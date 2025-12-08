התרגשות רבה בכנס היסוד של מרכז המורשת על שמו של הרב חיים דרוקמן זצ"ל.

שרת ההתיישבות והמשימות הלאומיות, אורית סטרוק, אומרת לערוץ 7 כי היא רואה באירוע רגע היסטורי בקורות ימיה של מדינת ישראל. "כמעט שלוש שנים מאז שהרב דרוקמן זצ"ל נפרד מאיתנו לעולם שכולו טוב, והיום הזה הוא הרגע הראשון שבו מדינת ישראל כמדינה לוקחת אחריות על הנחלת מורשתו של הרב".

סטרוק מוסיפה ומציינת כי עד כה רבים עסקו בהנחלת מורשתו של הרב, "יש לו תלמידים בלי סוף, מפעלים חינוכיים ומפעלי תורה בלי סוף, וגם פה, בבית הזה, הייתה הרבה מאוד עבודת הנצחה והנחלת מורשת, אבל מה שמיוחד בערב הזה הוא שזאת הנחלה ממלכתית של מורשת הרב דרוקמן באמצעות כלי ממלכתי", היא אומרת ומביעה תודה על הזכות להיות השרה המופקדת על הפן הממלכתי של הנחלת מורשתו של הרב "שהממלכתיות הייתה חשובה כל כך בעיניו".

הרבנית ברוריה ביננפלד, בתו של הרב דרוקמן, מדגישה כי כשם שאביה זצ"ל אמר שהוא עצמו אינו זקוק לחגיגת יום הולדת, אלא אם האירוע עושה טוב לעם ישראל, כך גם הקמתו של המרכז. "זו זכות גדולה שהמורשת שלו יכולה להוסיף טוב ענק לעם ישראל, וזו זכות גדולה שממשיכים את המורשת".

שר האוצר, בצלאל סמוטריץ', נכח גם הוא באירוע המיוחד. "אחרי שזכינו ברוך ה' להעביר בחקיקה בשלוש קריאות הקמה ממלכתית של מרכז מורשת הרב דרוקמן זצ"ל, זה כבוד גדול לרב ולמורשתו, אבל בעיקר לתורתו, לערכיו ולציונות הדתית כולה. אנחנו מקימים היום את המועצה הציבורית ומייסדים את את מרכז המורשת הממלכתי לרב ולדרכו.

אנחנו יוצאים היום לדרך חשובה שתפאר מאוד את ערכיה, תורתה ומורשתה של הציונות הדתית ברוחו של הרב דרוקמן עם קריאתו 'הנני' שמהדהדת באוזנינו גם שלוש שנים אחרי הסתלקותו", הוסיף סמוטריץ'.

יו"ר המועצה הציבורית להנצחת הרב דרוקמן, הרב שמעון לפיד, מוסיף ומספר על היעד להביא לכל בית בישראל ולכל יהודי את תורתו הגדולה של הרב. "חלק מאהבת ישראל הגדולה של מורינו ורבינו היה להשפיע על כל יהודי, להוקיר כל יהודי ולראות כל יהודי בעין טובה ולהצמיח בעזרת ה' ישועה גדולה".

"לרב יש אלפי תלמידים שמרביצים את תורתו ומזכירים את שמו של הרב מדי יום ביומו", אומר הרב לפיד ומוסיף כי הייעוד המיוחד של מרכז המורשת הוא "להביא את התורה הגדולה, להביא את האור הגדול, להביא את החיים האלה של תורה לכל בית מישראל. הרב האמין בעם ישראל, ואת הרוח הגדולה הזאת ואת האמונה בדור, בתקופה, במדינה שלנו ובמערכות הממלכתיות שלנו מתוך עין של תורה".

הדס לוינשטרן, מתלמידותיו של הרב דרוקמן, רואה את וועדת היסוד של המרכז שהיא נמנית על חבריה, כקבוצת שליחים של הרב במגמה להעצים את תורתו ולהקים מפעלים רבים נוספים "שיחנכו את עם ישראל ואת ילדי ישראל ברוחו ובתורתו, תורת חיים של מורנו ורבנו. אני התלמידה הקטנה, שכל כך הרבה פעמים הגעתי לבית הזה עם הבעיות הקטנות שלי ועם הבקשות הקטנות שלי ועם הילדים שלי, לזכות היום להיות חלק מהפצת התורה של מורנו ורבנו זה מרגש אותי מאוד".

אלחנן גלט, מנכ"ל מרכז ישיבות ואולפנות בני עקיבא, רואה גם הוא באירוע חשיבות מיוחדת בשל הממלכתיות. "כאשר המדינה נותנת לזה מקום, שמועצה ציבורית מבטאת את הרצון, את הצימאון, להמשיך את רוח הנני הגדולה והעצומה לכלל ישראל, הרב דרוקמן נשאר בחיים. זה מה שנאמר על הצדיקים הגדולים. הערב הזה מודיע לכלל ישראל שרוחו של הרב דרוקמן נמצאת ונוכחת לכל התלמידים, לכל הבוגרים לכלל ישראל. יש לנו שליחות עצומה להכפיל את הכוח, להעביר את המסר ולשמוע בקול רם, בכל מקום - הנני".

חבר הכנסת משה סלומון, יוזם חוק הקמת מרכז המורשת, בירך על ייסוד המרכז ואומר: "זה היום עשה ה' נגילה ונשמחה בו". עוד הוסיף: "אנחנו מייסדים היום את התאגיד הממשלתי הראשון מסוגו בכלל בחקיקה, ואני שמח שזכרו ומורשתו של הרב יהיו נחלת כלל ישראל, הן בחינוך והן בתורה".

יגאל קליין, מזכ"ל תנועת בני עקיבא, הזכיר את תפקידו של הנוער שימשיך "לינוק מהתורה של הרב דרוקמן, מהאור המיוחד שבעזרת השם ילך ויגדל בעם ישראל".