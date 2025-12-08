השירות המטאורולוגי הישראלי מדווח כי מערכת הגשם המשמעותית "ביירון" בדרכה לישראל.

המערכת תחל להשפיע על האזור כבר ביום רביעי, תתגבר ביום חמישי - אז צפוי שיאה - ותישאר עד לסיום השבוע.

הגשמים צפויים להיות נרחבים, בעיקר בצפון ובמרכז הארץ, ולגרום להצפות בערי החוף ובשפלה, וכן לשיטפונות בנחלי מדבר יהודה. השירות מזהיר את הציבור להיערך בהתאם לתנאי מזג האוויר החורפיים.

על פי התחזית, קיים חשש משיטפונות בנחלי ים המלח, מדבר יהודה ובקעת הירדן. ברשות הטבע והגנים מתריעים כי חל איסור מוחלט להיכנס ברגל וברכב לאפיקי נחלים בזרימה עד לירידה מוחלטת של מפלס המים - אסור להתקרב לשפת נחל בשעת שיטפון מחשש להתמוטטות הגדה.

"בירון" כבר הכתה בימים האחרונים בחלקים הדרומיים של יוון ובקפריסין. על פי דיווחים במדינות אלו, הסופה גרמה לנזקים כבדים לתשתיות, הצפות נרחבות ופגיעה בכבישים ובדרכים - חלקם אף יצאו מכלל שימוש.

השם "ביירון" ניתן למערכת במסגרת שיתוף פעולה אזורי בין שירותי החיזוי של ישראל, יוון וקפריסין, אשר קבעו רשימת שמות משותפת לסופות חורף משמעותיות שישפיעו על מזרח הים התיכון בעונה הקרובה.