הרב יצחק יהודה ירוסלבסקי, אב בית הדין של רבני חב"ד - הגוף הרבני העליון של חסידות חב"ד בישראל - שיגר השבוע מכתב לראשי המפלגות הדתיות והחרדיות בכנסת, בו הוא קורא להם לתמוך בהצעת חוק של ח"ך אבי מעוז (נעם) שתוסיף לחוק מרשם האוכלוסין הגדרה הלכתית מפורשת של "מיהו יהודי".

המכתב נשלח ליו"ר ש"ס ח"כ אריה דרעי, יו"ר יהדות התורה ח"כ יצחק גולדקנופף, יו"ר הציונות הדתית השר בצלאל סמוטריץ' ויו"ר עוצמה יהודית השר איתמר בן גביר.

בפתח דבריו מגדיר הרב ירוסלבסקי את הנושא כ"בקשה מיוחדת ונפשית אצל כל אשר בשם ישראל יכונה", ומדגיש כי מדובר בעניין יסודי שנדחה עשרות שנים ואין לדחותו עוד.

אב בית הדין מציין במכתבו כי תיקון החוק "נמצא בנפשו של האדמו"ר מליובאוויטש, ובמשך שנים רבות דיבר ללא הרף וללא הפסקה על הצורך לקבוע הגדרה הלכתית מפורשת בחוק".

לדבריו, הוספת ההגדרה לחוק היא בעלת משמעות רוחנית: "בוודאי שתיקון עניין זה יביא לחיזוק ענייני הרוחניות בארצנו הקדושה ויוסיף המשכת הארת פנים והצלחה רבה בכל ענייני היהדות העומדים על הפרק בימים אלו".

בסיום המכתב מבקש הרב ירוסלבסקי מראשי המפלגות החרדיות והדתיות "לתמוך בחוק מרשם אוכלוסין שיעלה על ידי חבר הכנסת הר"ר אבי שיחי' מעוז ויביא לתיקון עניין זה הנוגע לכל אחד ואחד מבני ובנות ישראל".

לערוץ 7 נודע כי רבנים נוספים ועסקנים מרכזיים בחסידות חב"ד פועלים מאחורי הקלעים כדי לוודא שהחוק יעבור, לאור החשיבות הרבה שראה האדמו"ר מליובאוויטש בתיקון החוק.