החלו העבודות להקמת המכשול הביטחוני אגף דוברות וקשרי ציבור במשרד הביטחון

בהנחיית שר הביטחון ישראל כ"ץ, החלו הבוקר (שני) העבודות להקמת מכשול ביטחוני חדש לאורך הגבול המזרחי של מדינת ישראל.

הפרויקט, בהובלת מנהלת גבולות ותפר, אגף ההנדסה והבינוי במשרד הביטחון וצה"ל, יבוצע בשלב הראשון באזורי העמקים והבקעה, לאורך כ-80 ק"מ.

במקביל לעבודות השטח, ממשיכים משרד הביטחון וצה"ל בתכנון המקטעים הבאים של המכשול ובגיבוש תפיסת ההגנה הכוללת לאורך הגבול, הנמתח מדרום רמת הגולן ועד לאזור סמר שליד אילת.

עלות הפרויקט נאמדת בכ-5.5 מיליארד ש"ח. המכשול יכלול גדר פיזית, מערכות איסוף מתקדמות, מכ"מים, מצלמות ואמצעי תקשוב - כחלק מגבול "חכם" שיספק מענה לצרכים המבצעיים הקיימים והעתידיים.

לדברי שר הביטחון, מדובר בצעד אסטרטגי רחב היקף שנועד לחזק את הביטחון וההתיישבות באזור: "מיד עם כניסתי לתפקיד הגדרתי את הקמת המכשול בגבול המזרחי כאחת המשימות המרכזיות לביטחון ישראל. המכשול החדש יחזק את ההתיישבות לאורכו של הגבול, יפחית משמעותית הברחות נשק לידי המחבלים ביהודה ושומרון ויהווה מכה קשה למאמצי איראן ושליחיה לבסס חזית מזרחית נגד מדינת ישראל. הנחיתי כי לאורך תוואי הגדר יוקמו גרעיני נח"ל חדשים כדי לבסס את אחיזתנו בשטח ולחזק את ההתיישבות כמרכיב אסטרטגי בביטחון הלאומי שלנו. זהו צעד משמעותי בתוכנית שאנחנו מובילים לסיכול הטרור ולהגנה על מדינת ישראל".

מנכ"ל משרד הביטחון, אלוף (מיל') אמיר ברעם, התייחס להיבטים רחבים יותר של המהלך: "המרחב המזרחי הינו הגבול הארוך ביותר של מדינת ישראל. ההגנה עליו היא משימה מורכבת, שמתחילה במכשול פיזי והיערכות מחדש של כוחות צה"ל, אך לא מסתיימת רק בכך. האסטרטגיה שאנו מובילים, יחד עם משרדי הממשלה, היא הקמת אקוסיסטם שלם של התיישבות, תעסוקה, תחבורה, מים, חקלאות, בריאות ועוד. 50 מיליון ש"ח ראשונים להתנעת התוכנית סוכמו במסגרת תקציב 2026. הפעולות ילכו ויתעצמו במקביל להקמת המכשול".

ראש מנהלת גבולות ותפר במשרד הביטחון, אלוף ערן אופיר, מסר כי העבודות יצאו לדרך בשני מוקדים: "המכשול הביטחוני שאת הקמתו התחלנו היום יתפרס על פני כ-500 ק"מ לאורך כל גבולה המזרחי של מדינת ישראל. יהא זה גבול חכם, שיכלול גם גדר פיזית וגם אמצעי איסוף, מכ"מים, מצלמות ואמצעי תקשוב מתקדמים, שיידעו לספק מענה מתפתח לכל צרכי מערכת הביטחון, הקיימים והעתידיים. העבודות החלו בשני מקטעים ובחודשים הקרובים בכוונתנו להוסיף ראשי עבודה במקטעים נוספים כדי להגביר את קצב העבודה".