המשטרה נערכת היום (יום שני) להפגנה של אנשי 'הפלג הירושלמי' מקהילתו של הרב צבי פרידמן, שצפויה להתקיים בשעות אחר הצהריים באזור בני ברק בעקבות מעצר בחורי ישיבות עריקים.

במסגרת ההיערכות, המשטרה מזהירה מפני שינויים משמעותיים בהסדרי התנועה ועומסי תנועה חריגים באזור, והמלצתה לציבור להימנע מהגעה לאזור החל מהשעה 16:00.

על פי הודעת המשטרה, כביש 4 צפוי להיחסם בשני הכיוונים בקטע שבין מחלף אלוף שדה ועד אם המושבות. בנוסף, קיימת אפשרות לחסימות ועומסים כבדים גם בציר ז'בוטינסקי העובר בבני ברק.

כוחות משטרה יתפרסו באזור לביצוע הכוונת תנועה ושמירה על הסדר הציבורי, והמשטרה ממליצה לציבור לנסוע בדרכים חלופיות ולהתעדכן במצב התנועה תוך הימנעות מהגעה לאזורי החסימות.

מהמשטרה נמסר כי היא רואה בזכות המחאה אבן יסוד במדינה דמוקרטית ומאפשרת קיום הפגנות כל עוד הן מתקיימות במסגרת החוק.

יחד עם זאת, הובהר כי לא תתאפשר כל הפרת סדר, פגיעה בחופש התנועה או התנהגות העלולה לסכן את שלום הציבור.