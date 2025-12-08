הרב שניאור אשכנזי, רב בית הכנסת המרכזי בראשון לציון ואחד המרצים הבולטים בתנועת חב"ד, מספר לכבוד י"ט כסלו, ראש השנה לחסידות, על ייחודה של תורת החסידות, על תחושת השליחות שמלווה אותו למרות הקשיים, ועל האמונה שמתעצמת דווקא בזמנים סוערים.

הרב פותח את השיחה בהסבר על מקורות החסידות ועל משמעותו של י"ט כסלו: "תורת החסידות החלה להתגלות בעולם לפני כ-300 שנה על ידי הבעל שם טוב הקדוש, מייסד תנועת החסידות, והתפשטה בזכות מסירות נפשם וצדיקותם של תלמידיו יוצאי הדופן, וביניהם רבי שניאור זלמן מלאדי, האדמו"ר הזקן, בעל התניא, מייסד חסידות חב"ד. בי"ט כסלו אנחנו חוגגים את יציאתו של האדמו"ר מזקן מהכלא הרוסי, שלמעשה הייתה סימן שמיימי לתחילת נתינת הרשות להפצת תורת החסידות בהיקפים גדולים. אחד מיסודותיה היותר בסיסיים וחשובים של תורת החסידות היא שימת האדם במרכז, ולכן אני משתדל שגם בשיעורים שאני מעביר העניין הזה יבוא לידי ביטוי".

לדבריו, המסר החסידי של "האדם במרכז" מתחבר באופן טבעי לרוח התקופה - אך אינו מבטל את חשיבות הכלל. "הקב"ה מקדם את הגאולה כל הזמן, ואנחנו נמצאים כעת בשלב חשוב בדרך לשם. כמובן שאסור לזנוח את הכלל, כל אחד מישראל הוא חלק מכנסת ישראל שהיא נשמת האומה הכללית, אבל גם עבודת הפרט חשובה ביותר, כחלק מהכלל. הרבה פעמים שואלים אותי מה סוד ההצלחה של השיעור שלנו, ואני חושב שכאן טמון לב העניין. כשאני מכין את השיעור הדבר הראשון והעיקרי שאני חושב עליו הוא איך מה שאגיד יגע במי שישמע. איך זה ירגיש קשור ורלוונטי לחייו. בעניין זה אוכל להוסיף ולומר שהלילה, י"ט כסלו, אשתתף בהתוועדות המרכזית של יריד 'צמאה' בבנייני האומה, ושם, תוך שמחה גדולה, נמשיך לעסוק במסרים החשובים הללו".

בשנים האחרונות שיעורו של הרב אשכנזי זוכה להצלחה גדולה כאשר לפני כמה שבועות חצה ערוץ היוטיוב של הרב את רף 25 מיליון צפיות, הרב מגלה שבתחילתו - הדברים נראו אחרת לגמרי.

"התחלתי למסור את השיעור בבית הכנסת שלנו בראשון לציון, והוא היה אחד משיעורים רבים שניתנו באותה תקופה. השקעתי המון בהכנתו, במשך שלושה ימים כל שבוע, אך למרות כך הוא זכה לצפיות מעטות מאוד. משהו כמו 100-200 בשבוע. כמות הצופים המועטה אכזבה אותי, והרגשתי שהיא לא שווה את ההשקעה. משהו שם לא התרומם. בנוסף לכך השיעור גם לא הביא לי פרנסה, ולפני כמה שנים בערב פסח החלטתי שאני מפסיק להעביר את השיעור".

רגע קצר לאחר ההחלטה - הגיע מסר ששינה את התמונה כולה. "כמה ימים לאחר מכן, הייתי במקום מסוים בחול המועד, ופתאום ראיתי משפט שהיכה בי ובמידה רבה שינה את חיי. הרגשתי שמלאכים שתלו אותו במיוחד בשבילי: 'לעולם אל תפסיק לעשות דבר שאתה טוב בו'. ידעתי שהשיעורים שהעברתי היו טובים ומעניינים, ולמרות שמעט מאוד צפו בהם הבנתי שאני צריך להמשיך איתם, שכנראה זו השליחות שלי בעולם".

הרב שניאור אשכנזי צילום: אברמי פרידמן

בעיני הרב אשכנזי, מהותו של הדור הנוכחי אינה רק טכנולוגית - אלא שלב רוחני מיוחד בהיסטוריה של עם ישראל. "אם אני מסתכל מבחינה היסטורית, אנחנו צריכים להבין שאנחנו נמצאים בנקודה מאוד חשובה על פני ההיסטוריה. ממש רגע מכונן. למעשה, כל ההיסטוריה היא ירידה רצופה והדרגתית של השכינה למטה, לעולם שלנו, וככל שעובר הזמן האיכות של גדולי ישראל יורדת, אך הכח של האדם הפשוט עולה. התורה התחילה בארבעה חומשים שהקב"ה מדבר בהם, ואת חומש דברים כבר משה אומר לבני ישראל. הנביאים שבאו אחרי משה לא היו בדרגתו, אבל הם היו רבים יותר. לאחר מכן, לחז"ל לא היה את התוקף של הנביאים, אבל הם היו רבים יותר. וכך זה המשיך לאורך כל הדורות, וכך נכתבו המשנה, הגמרא, ספרי הראשונים והאחרונים עד ימינו אנו".

לטענתו, הדור הזה קיבל אחריות מסוג חדש - השפעה רחבה שמגיעה דווקא מלמטה: "מה שמיוחד בדור שלנו הוא שאנחנו הדור הראשון בהיסטוריה שכל אחד מאיתנו הוא למעשה תחנת תקשורת, תחנת אור. ההשפעה של כל אחד ואחת מאיתנו יכולה להיות מאוד גדולה. אין לנו משה רבינו, וגם לא רבי יהודה הנשיא, לא אביי ורבא ולא הרמב"ם והרמב"ן, אבל יש לכל אחד כח אדיר. כל אחד יכול לצלם את עצמו בטלפון, ולהגיע בעזרת כך למיליוני אנשים. זה דבר שלא היה מעולם. וזה ממש הכנה לימות המשיח".

המסר הזה, של האדם הפשוט שמסוגל לשנות עולמות, הוא בעיני הרב לב-ליבה של תורת החסידות. "בעיני, המסר של האדם במרכז, והשפעתו האפשרית הגדולה של כל אדם ואדם, זה עיקר תורת החסידות. המשפט הכי בסיסי שעומד ברקע של ספר התניא מופיע בספר הזוהר, בפרשת תרומה, והתוכן שלו אומר שכאשר אדם כופה את היצר הרע ומנצח אותו, אורו של הקב"ה מתפשט בכל העולמות. הקב"ה ברא את העולם כדי להגיע למקומות חדשים, וזה מה שמספק את התענוג האלוקי".

"יש אנשים שסוברים שמטרת האדם היא לעבור את העולם הזה עם כמה שפחות נזקים, אבל החסידות באה ואומרת שמה שנראה כמו גהינום - זה למעשה גן עדן. את המסרים האלה אנחנו רוצים להפיץ עוד ועוד, ולכן אנו מצויים כעת בעיצומו של קמפיין גיוס כספים לטובת חיזוק השיעור השבועי. אפשר למצוא את הקמפיין בחיפוש בגוגל, ואנחנו מקווים שכמה שיותר אנשים יעזרו לנו בעבודה החשובה שאנחנו משתדלים לעשות".

הרב שניאור אשכנזי צילום: אברמי פרידמן

לצד השליחות הציבורית, הרב אשכנזי משתף בגילוי לב על האתגרים האישיים שהוא חווה, ובפרט - בניסיון לאזן בין המשפחה לבין העשייה. "יש כמה אתגרים שאני מתמודד איתם ביום יום, ואחד מהם זה עניין ההימצאות בבית. אני חוזר הביתה כמעט כל לילה מאוד מאוחר, וכמעט לא נמצא עם אשתי והילדים. מה שכן, יש לי כלל שכשאני עובד אני עובד עד הסוף, וכשאני בבית אני רק בבית. ברוך ה' יש לנו את השבת שמאוד עוזרת בעניין הזה, ובאמת בשבת אני מאוד משקיע במשפחה".

אתגר נוסף קשור לצמיחה רוחנית פנימית - לא רק כמורה דרך לאחרים, אלא כיהודי העובד על עצמו. "אתגר נוסף שאני מתמודד איתו הוא הצמיחה האישית שלי, ההתקדמות בעבודת ה' הפרטית שלי. אני חושב ביני לביני איפה אני מאתגר את עצמי, איך אני כובש יעדים שלא הגעתי אליהם עדיין, איך אני מצליח להביא את הקב"ה למקומות חדשים. אני משתדל לפרוץ גבולות גם בהיבט הציבורי, וגם בתחום האישי. לאחרונה למשל לקחתי על עצמי ללמוד כל בוקר חסידות בעיון במשך שעה וחצי. ללמוד מאמרים עמוקים של הרבי הרש"ב, ולסכם אותם. זה לא בא לי בקלות, אבל אחת המתנות הכי גדולות שיהודי יכול לתת לקב"ה זה המאמץ והיגיעה עבורו. להילחם נגד הטבעיות שלך, למען ה' יתברך".

בתקופה שבה עם ישראל עובר טלטלה לאומית, רוחנית ורגשית - נשאל הרב כיצד מוצאים כוחות דווקא עכשיו להמשיך, לחזק, ולפעול. "אכן מאז פרוץ המלחמה היה לכולנו קשה, ועדיין, אבל כשראיתי כמה התורה יכולה לתת עידוד ותקווה, זה נתן לי עוד ועוד כוחות להמשיך ללמד. המלחמה גבתה מחירים מאוד כבדים מהמשפחות השכולות, מהחטופים ומשפחותיהם, מהחיילים ומשפחותיהם, והיא עדיין לא נגמרה. אבל בתוך הקושי האדיר הזה, גם אפשר לראות שקרו דברים מאוד גדולים וטובים".

הרב שניאור אשכנזי צילום: אברמי פרידמן

גם אירועי שמחת תורה קיבלו משמעות חדשה - קשה, אך גם עמוקה. "בהתחלה אפילו היה קשה להגיד את המילים שמחת תורה. איזו שמחה? איזו תורה? איפה התורה שלא הגנה? השביעי לעשירי היה היום שנהרגו בו הכי הרבה יהודים מאז השואה. אבל לצד הכאב הגדול, כעת רואים כמה היום הזה שינה לטובה את המזרח התיכון ואת העולם כולו. לפני מה שקרה היינו אחוזים בזרועות חנק מול אויבים ב-7 חזיתות, והיום ידנו תקיפה על אויבינו בכל המקומות הללו".

התגובות מהעם, לדבריו, חשפו עומק נשמתי שלא תמיד נראה לעין. "יהודי, כשלוחצים עליו, מגלה את הטוב והחוזק שבו שלו. כשהוא חושש לקיומו הוא מתחיל לשאול את השאלות הגדולות, וראינו את זה אצל אנשים מכל סוגי הקשת. לפני יותר משנה התראיינתי אצל אישה רחוקה מתורה ומצוות, והיא שאלה למה דווקא עכשיו, כשאנחנו כל כך מאוימים ובאמצע מלחמה, יש להרבה אנשים רצון להגדיל את המשפחה שלהם. אמרתי לה שזה הסוד של עם ישראל. בבחינת וכאשר יענו אותו - כן ירבה וכן יפרוץ. כשאנחנו עם הגב לקיר אנחנו פועלים כמו אריות. בחזית ובעורף".

ולבסוף, על רקע ההתנגדות הבינלאומית לישראל, הרב רואה בכך גם עדות לייחודו של העם היהודי. "בימי שגרה אנשים אנחנו לא אוהבים להגיד שאנחנו עם מיוחד, כי זו אמירה מחייבת. אבל כשאתה רואה שאנשים במקומות רבים בעולם מפגינים בעד מחבלי החמאס הרוצחים השפלים ונגד ישראל, אתה מבין שיש כאן עניין נשגב. רוחני. משהו שלא נתפס בשכל. הגויים מרגישים בתת מודע שלהם את הנשמה היהודית, את הקודש שיש בעם ישראל, והם מתנגדים אליו בגלל האור שיש בו. לשמחתנו עם ישראל בעזרת ה' ינצח את כל אויביו, ימשיך ויתעלה כל הזמן, ויתקרב עוד ועוד לאבינו שבשמיים ויחיש את גאולתנו הממשמשת ובאה".

