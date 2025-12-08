בעקבות תחלואת השפעת הקשה, שהביאה לפטירתם של שלושה ילדים ואישפוזם במצב קשה של אחרים, שוחחנו עם ד"ר אור קריגר, סגן ראש חטיבת בריאות הציבור במשרד הבריאות, המתאר מציאות קשה שאינה ייחודית לישראל אך ניתן לצמצם את היקפיה.

"אנחנו רואים שיש התחלה של השפעת העונתית שמתחילה מוקדם יותר משנים קודמות. בדרך כלל שיא השפעת הוא באמצע ינואר, ועכשיו אנחנו בתחילת העליה של התחלואה, האישפוזים והפניות בעקבות תחלואת חורף שהתחילה בסוף נובמבר. זה קורה במקביל למה שקורה בשאר המדינות בחצי הכדור הצפוני. גם שם אנחנו רואים הקדמה בעליה בתחלואת השפעת", אומר ד"ר קריגר.

בדבריו מזכיר ד"ר קריגר את שלושת האירועים הטראגיים בהם נפטרו ילדים משפעת ומציין כי "לא מדובר בסוג אחר ושונה של שפעת שנחשד כאלים יותר מהשפעת הרגילה, אבל אנחנו רואים מקרים מאוד מדאיגים".

"בשלב הזה ניתן לומר על סמך עבודות שבוצעו במדינות אחרות, שהחיסון לשפעת כשהוא ניתן בצורה טובה, מגן בצורה משמעותית ממחלה קשה ומתמותה, גם אם לא במאה אחוזים". על סמך הדברים ההמלצה ברורה והיא להתחסן. "אנחנו ממליצים על זה עוד יותר אחרי הטרגדיות האלה. הדרך הטובה ביותר להגן מהתחלואה הזו היא באמצעות חיסונים, שהם לא יעילים במאה אחוזים אבל הם הדרך הטובה ביותר להתגונן משפעת קשה".

ד"ר קריגר מציין כי חלק מההתמודדות של משרד הבריאות היא בסוגיית ההסברה מול מפיצי פייק ניוז שאותו פועל המשרד להפריך מול מעצבי דעת קהל בקהילות השונות שבהן קיימת דחיינות חיסונים בשאיפה להפיץ מידע אמיתי שיסייע לאנשים לקבל החלטות נכונות להגנה מהנגיף.

על השיח המתקיים בין המשרד לקהילות אומר ד"ר קריגר כי מדובר בשיח פורה לו שותפים מנהיגי קהילות, רבנים ומעצבי דעת קהל שמעודדים התחסנות. קריגר מדגיש כי בחלק ניכר מהמקרים מדובר בדחיינות ולא בסרבנות חיסונים, כלומר לא בהתנגדות אקטיבית לחיסונים אלא בדחיינו הנובעת מאורח חיים תובעני כאשר ישנם בני בית רבים ועל מנת להקל על דחייני החיסונים פועל משרד הבריאות על מנת להנגיש את החיסונים לבתים לצד הנגשת המידע הנדרש.

באשר ליחסם של הרופאים לחששות הורים מודאגים, שאלנו את ד"ר קריגר אם ההתייחסות רצינית אולי יותר בעקבות ההחמרה הכללית, והוא משיב ש"כרופא מחלות זיהומיות אצל ילדים, אני מעודד הורים שאם יש שאלות, להגיע להיבדק. יש כללי אצבע שיכולים להרגיע, אם הילד מחייך, חיוני ונראה טוב ואוכל ושותה, אבל אם יש משהו שלא נראה טוב, רצוי להגיע לבדיקת רופא". לדבריו הרופאים מודעים לכך שככל שהמפגש עם ההורים יהיה מכבד יותר וייתן מקום להעלאת חששות ניתן יהיה לקבל מידע רב יותר על מצבו של הילד.

על כל זאת מדגיש ד"ר קריגר כי מי שלא מרגיש טוב ראוי ונכון לו להישאר בבית עם כוס תה ולימון ולמעט לצאת החוצה על מנת שלא להדביק אחרים. כמו כן הוא מדגיש בהקשר זה אוכלוסיה של ילדים, פעוטות, קשישים ומעוכבי חיסון שעליהם יש להגן יותר מחשש להדבקה.