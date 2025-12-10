את גארי ואסתר סוטופסקי שעלו ארצה לאחרונה מארה"ב, פגשנו בפרויקט המגורים 'כרמי הנדיב' ובפיהם רק מחמאות ותשבחות לארץ שקלטה אותם, לקהילה ולחברים החדשים ובכלל לישראלים שאותם הם פוגשים כאן.

"רצינו לעלות ארצה לפני 50 שנה", מספרת אסתר ומתארת את השאיפה האישית לעלות, שאיפה ששוב ושוב נדחתה בשל סיבות אישיות למרות ההכנות וההיערכות. מידי שנתיים או שלוש הגיעו והתחושה שישראל היא מקומם הלכה וגברה עד שבתם היא זו שהציעה שיעשו מעשה.

"היא ידעה שאנחנו מדברים על עליה וחשבה שאולי הגיע הזמן לעלות, מכיוון שישראל זה המקום שבו אנו מתקבלים בברכה כיהודים, שלא כמו באמריקה שם אנחנו לא כל כך אהובים. היא אמרה: "אמא, תקנו איתנו דירה?" אמרתי: “אני אדבר עם אבא”. דיברנו יחד עם הבת והחתן והנה אנחנו פה".

לחצו כאן כדי להצטרף לשכונת כרמי הנדיב

גארי מספר על התגובות בקרב החברים שנותרו בארה"ב, ולהערכתו לא רק שהם לא ניסו לשנות את דעתם, אלא הם אפילו קצת קינאו בהם. "הם אמרו: אנחנו באמת, באמת שמחים בשבילכם שעליתם לישראל. הלוואי שהיינו עושים את זה, הלוואי שיכולנו לעשות את זה".

אסתר מבקשת להרגיע את כל העולים הפוטנציאליים שאולי חוששים מהבירוקרטיה הישראלית המפורסמת: "אם אתם חושבים על עלייה, השמועות על הבירוקרטיה הנוראית כאן אינן נכונות", היא אומרת ומוסיפה: "הם היו נפלאים אלינו".

גארי מודה שהיה קצת מודאג מהצפוי בישראל. "לא ידעתי למה לצפות. עלייה זה משהו מאוד שונה מביקור בישראל, אבל 'נפש בנפש' ויועצי העלייה הפכו את המעבר לכאן למשהו מאוד חלק".

"זה משהו שתמיד רצינו לעשות. היינו באים לכאן מידי שנה לכל הקיץ ושרנו: “בשנה הבאה נשב על המרפסת”, אבל עכשיו זו המרפסת שלנו! זה שונה", אומרת אסתר, ואם לא די בכך היא מוסיפה: "אתה פשוט מרגיש טוב יותר, צעיר יותר. הילדים שלי אומרים לי שאני נראית טוב יותר והולכת טוב יותר".

לחצו כאן כדי להצטרף לשכונת כרמי הנדיב

"כאן זה משפחה. ארץ ישראל זה משפחה", מחזק גארי את דבריה ומספר על קבלת הפנים לה זכה בבית הכנסת בשבת הראשונה לאחר שעלו ארצה: "כשהלכנו לבית הכנסת קרו שני דברים. ראשית, קיבלו את פניי בברכת: “שלום, באת הביתה”, והדבר השני זה שהעלו אותי לתורה, וכולם התחילו לשיר: "ושבו בנים, ושבו בנים". חשבתי שזה היה ממש, ממש נחמד. זו פשוט קבלת פנים חמה מאוד, מאוד".

אסתר משוכנעת: "לכל אדם כאן יש לב זהב. זכינו לקבלת פנים מיוחדת", וגארי מגדיר את שכניו החדשים בכרמי הנדיב במילה אחת: "קהילה", ומרחיב: "קהילה שעושה מעל ומעבר. זה פשוט כל כך נפלא כאן. כולם כאן כל כך חברותיים, כל כך חמים, כל כך מועילים. אם אתם רוצים לבוא לקהילה חמה ומסבירת פנים, שזה מה שזה, אני מפציר בכם, ‘כרמי הנדיב’ זה המקום לבוא אליו", הוא אומר ומזמין את כל מי שמעוניין לשמוע עוד סופרלטיבים על הפרויקט לפנות אליו אישית. "נשמח מאוד לדבר אתכם ולספר לכם על הקהילה כאן ועל ‘כרמי הנדיב’. אני רק מפציר בכם: בואו הביתה, בואו לכרמי הנדיב". אסתר מסכמת: "בואו הביתה! אנחנו צריכים אתכם, אנחנו רוצים אתכם ואתם צריכים אותנו".

לחצו כאן כדי להצטרף לשכונת כרמי הנדיב