עם אירוע "חוק הגיוס" - חוק ההשתמטות, כדאי לעשות קצת סדר בראש שלנו, בני דור הכיפות הסרוגות, לוחמים ומשפחותיהם הדואגים לשלמות תורתנו, עמנו, ארצנו וילדינו.

מעל 700 ימים, ועוד 78 שנים, מתנהל דיון מעמיק בנושא גיוס החרדים בפרט, והמשתמטים בכלל. כידוע וכמפורסם אין כל תזוזה בקרב הציבור החרדי, הניתוק, הניכור והקרע מעמיקים. החרדים, ברובם בגדול, אינם, ולא יהיו, שותפים עימנו בנשיאה בעול הבטחוני, לפיכך מיותר לבזבז מילים מולם. שיח עקר לא יביא מתגייס חרדי אחד לשירות קרבי. עלינו לחשב מסלול מחדש, הן בשאלות המעשיות, והן בצורך להפנים, כי נגזר עלינו להתאמץ ולחפש שותפים חדשים לדרך.

בפן המעשי, חובה להתנות כל התקצוב לחרדים, ולשאר המשתמטים, באופן הכי פשוט, מי שלא מתגייס אין לו זכויות אזרחיות, יש לשלול ממנו את זכות הבחירה לכנסת. זו אינה זכות קדושה, בדמוקרטיה אי אפשר לתת זכות להצבעה למי שבא להחריב את הדמוקרטיה מבפנים, אין זכויות למפורר את רוח הלוחמים השחוקים, למרוקן את החוסן החברתי, ולשובר את ערך הערבות ההדדית. יידע, כל סרבן גיוס וכל סרבן מצפון, כי גם אם קיימת אפשרות מעשית לסרב, הוא מאבד את זכותו להצביע לכנסת, ולהכריע בשאלות חיים ומוות במדינתנו המדממת, לא עוד. זכות קדושה היא שירות קרבי בצה"ל.

ברור, כי יש לשלול באופן מידי את כל התקציבים, בשיכון, בחינוך, במשרות בשירות המדינה והעיריות מכל סרבן שירות וגיוס. עלינו להפסיק את שאיבת התקציבים בלי סוף ללא קבלת תמורה אזרחית, צבאית משמעותית מכל המשתמטים. לעומת זאת, כל חרדי גיבור, חשמונאי, אשר נשאו ליבו להתגייס עליו לקבל פי שנים ופי שלוש. חובה גדולה לעודד ולסייע למתגייסים קרביים חרדים, ולהעדיפם עשרת מונים על פני המשתמטים, מכל הסוגים.

כמובן, שהמפלגות החרדיות יצווחו לשמים, באמונה ותקווה שהקב"ה יושיעם, ימים יגידו מה תהיה תשובתו אליהם. וכמובן שבפוליטיקה הם יפרשו מגוש ימין מלא מלא.

עדיף כך, מאשר להמשיך את העיוות המוסרי הקורע אותנו לגזרים, בין רצוננו בהמשך שלטון הימין לבין המשך ההבטה בילדינו ותלמידינו המשרתים, הנושאים בעול כבר יותר מ- 700 ימים, עד אין קץ. לא נוכל להתבסס על ידי מתן שוחד לחרדים, הם מקבלים שוחד עצום של ימי שירות, הקרבה ומסירות עד אין קץ של הלוחמים מכל המגזרים , ובתמורה הם מזמרים בחוצפה "בלשכותיהם אין אנו מתייצבים", די לחרפה ולבושה הזאת.

ככה אי אפשר לבנות מדינה נורמאלית, בריאה, יציבה ואיתנה. ככה לא נוכל החזיק לנצח בשטחי יהודה ושומרון על ידי כידוני המשתמטים, זוהי משענת קנה רצוץ שתישבר על כולנו. לפיכך, להתחבר מחדש אל הישראלים, אל הציונים, אשר יצאו בהמוניהם להילחם משמחת תורה ועד עתה.

כן, גם עם "אחים לנשק" ודומיהם עלינו למצוא את המסילות והחיבורים הראויים. יחד בשדה הקרב, יחד בהובלת המדינה הציונית, אחרת כולנו נטבע יחדיו בריב ומדון נצחיים. אישי הרוח במחננו חייבים להתגדל ולמצוא נתיבים חדשים למאמר הדור, לסגל מחשבות גדולות וגבוהות היכולות לרומם את יושבי ציון לדרך חדשה ומאחדת.

אנשי אמונה, פיתחו שערי חשיבה והסברה לציבור, אשר מתוכם נוכל להאיר את תורת אור האורות על יושבי ציון, לרוממם ולקדשם מתוך חיבור גדול המתגלה בלחימה ומתוך אחריות גדולה למדינת ישראל הציונית, הכוללת גם אחריות לערכי הקודש, לאמונה הגדולה בתורה, המושתתת על חיבור לעם ולארץ. לא נוכל לדלג על חלקים מעם ישראל החפצים בטובת המדינה ובהצלחתה, גם מתנגדי הרפורמה הם "כלל ישראל" במיטבו.

כמובן, אם מי מהחרדים חפץ ומוכן לשאת בעול השיתוף האמיתי של סוחבי האלונקה, הריהו מוזמן להצטרף, ולא להישאר על הגדר כצופה במחזה, זולל וסובא. רק מי שפועל עם אל יבוא ויטול שכרו. כולם יכולים להיות שותפים לבניין המחודש של המדינה היהודית, מדינת היהודים, "אם תרצו", בעז"ה.