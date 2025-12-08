נתניהו לאופוזיציה: "אתם תדאגו לחמאס? ממש" ערוץ הכנסת

ראש הממשלה בנימין נתניהו משיב הערב (שני) במליאת הכנסת לטענות האופוזיציה בדיון 40 חתימות שכונס תחת הכותרת: "קריסת מעמדה הבינלאומי של ישראל".

"האופוזיציה מנותקת מהמציאות, מדינת ישראל היא המעצמה החזקה ביותר במזרח התיכון", פתח את דבריו. "קבעתי להיפגש בקרוב עם ראש ממשלת הודו, בסוף החודש אצא לארה"ב, יש לנו שיח עם מעצמה נוספת רוסיה. אני משוחח עם פוטין על בסיס קבוע, ויש לשיח הזה משמעות לשמירה על אינטרסים ביטחוניים. כולל בגבולנו הצפוני", הוסיף.

לדבריו "אני עומד להיפגש עם הנשיא טראמפ בפעם השישית מאז שנכנס לבית הלבן - יותר מכל מנהיג אחר בעולם. לפני כל פגישה יש ריטואל קבוע: אתם בוכים שיש 'התנגשות' ו'כיפופי ידיים' ובכל פעם אתם מתאכזבים מחדש".

הוא מתח ביקורת על התנהלות האופוזיציה וטען כי היא מנוצלת על ידי גורמים אנטי-ישראלים. "האנטישמים בעולם מפיצים דברים שנאמרים בבית הזה".

"הרבע הראשון של המאה הנוכחית עמד בסימן איום איסלמי על המערב. אנחנו התקווה במאבק הזה", ציין נתניהו.

ראש הממשלה התייחס לטענות האופוזיציה לפיהן לא נאבק בחמאס. "אתם תטפלו בחמאס? ממש. לכל מהלך במלחמה אמרתם 'לא'".

הוא גם לעג לחברי האופוזיציה ששיסו את דבריו שוב ושוב. "צריך להבין את האופוזיציה, הם בלחץ שלא יהיו בכנסת הבאה. מי שיצעק יותר יהיה בארבעה מקומות ריאליים שייכנסו. השאלה היא האם ליש עתיד יש עתיד? צריך להבין את הלחץ שלהם". ח"כ מירב בן ארי קראה לעבר נתניהו "אז בוא נראה אותך הולך לבחירות".

על חוק הגיוס אמר: "הנחנו על שולחן הכנסת את חוק הגיוס. זו תחילתו של תהליך היסטורי לשילוב הציבור החרדי בשירות בצה"ל ובמערכות הביטחון".

נתניהו התייחס בנאומו גם לדרישת האופוזיציה לועדת חקירה ממלכתית למחדלי השבעה באוקטובר. "גם אנחנו נביא ועדת חקירה בחוק ממלכתי. אבל בהסכמה לאומית. אנחנו נקדם הקמת ועדת חקירה לאומית שתחקור את המחדלים. הקמת ועדת החקירה והרכבה ייעשו בצורה שיוויונית בין הקואליציה והאופוזיציה. מי יכול להתנגד לזה? רק מי שלא רוצה שיחקרו את האמת. זו לא תהיה ועדת אתרוג - אלא ועדת אתגור. יאתגרו בה את הדרג המדיני, הדרג הצבאי והדרג המשפטי. כל השאלות יישאלו".

בתגובה ראש האופוזיציה ח"כ יאיר לפיד תקף את ראש הממשלה. "מי היה ראש הממשלה ב-7 באוקטובר? איך אפשר להישאר מנותק כל כך?", תהה.

נתניהו הגיב: "יש אחד בינינו שנתן לנסראללה את הים ואחד שהעלה אותו השמיימה".

לפיד תקף: "אתה רוצה לדבר על העבר? לי אין בבית תמונה עם ערפאת. מי שעשה הסכם עם תיקוני גבול בצפון שאני סירבתי להם - זה אתה".