תיעוד: ערבי התיז מים על יהודי באופן מכוון - והורשע צילום: דוברות המשטרה

בית משפט השלום בירושלים הרשיע את ערבי שהתיז בעיר העתיקה באופן מכוון מים מצינור השקיה, וקבע כי עשה זאת ממניע גזעני בעקבות חזותו החרדית של היהודי.

האירוע התרחש לפני כארבע שנים. בשעת לילה מאוחרת, היהודי עשה את דרכו לתפילה באזור שער המג'ליס. בסמוך לו עמד ערבי, שהיה עסוק בשטיפת קלנועית באמצעות צינור מים והתיז באופן מכוון לעבר היהודי פעם אחר פעם.

עו"ד חיים בלייכר, המייצג את הקורבן, ציין כי מדובר במעשה אנטישמי שמטרתו הייתה להשפיל את היהודי רק בשל היותו חרדי. "אם אירוע השפלה כזה יעבור בשתיקה, בפעם הבאה יהיו פגיעות בנפש חלילה," הדגיש.

הוא הוסיף כי יש צורך בטיפול מיידי ומחמיר באירועים כאלה,שיכולים להתפשט ולהפוך למתקפות נוספות. בנוסף להגשת התלונה הפלילית, הוגשה גם תביעה אזרחית נגד הערבי.