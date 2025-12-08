במאמר שפרסם נשיא ישיבת הר המור, הרב צבי טאו, תחת הכותרת "ענייני לימוד בישיבות בעת הזו", קרא לשנות את סדרי הלימוד בישיבות ולהתמקד בלימוד הלכה מעשית מתוך חושן משפט. לדבריו, מדובר בדרישה של הדור ושל המציאות הלאומית.

"כמו שדורשים אוכל כשר, דורשים משפט כשר, משפט ישראלי, משפט מקורי", כתב הרב טאו. "עכשיו רוצים צדק, כיוון שזה ככה צריך המון שופטים. משפט של חול זה שופט אחד, משפט של תורה זה שלושה. אז יש שמונה מאות שופטים בישראל בשביל לכסות את כל המשפטים ממטולה עד אילת, ואם אתה עושה את זה פי שלוש - אתה צריך אלפיים וארבע מאות דיינים. יש לך אותם מוכנים לשבת בדין? זה צורך המדינה".

הרב טאו הדגיש כי הלימוד הישיבתי צריך להתמקד במהות המעשית ולא רק בלימוד תיאורטי. "אז אומרים לי: בשביל להיות שופט אתה צריך לדעת להתפלפל... מה זה שייך? צריך ללמוד למעשה. אנחנו צריכים למעשה - בלי סיפורים מסביב".

בהמשך דבריו קרא להקים מסגרות ייעודיות לכך: "צריך להקים כוללים וקבוצות בכל הישיבות שזה המסלול המרכזי של הישיבה - להכין אנשים שנבחנו בחושן משפט. לא שהוא יודע מה שהוא רוצה להגיד, אלא מה שהתורה רוצה להגיד".

עוד הוסיף הרב טאו כי יש לשלב לימוד הלכה גם לצד לימודי הגמרא והאמונה: "מובן שגם אמונה צריך ללמוד. בגיל צעיר צריכים ללמוד כמה שנים את הגמרות, אבל מותר לקרוא את ההלכה ברורה יחד עם זה - שידעו הצעירים לאן אנחנו הולכים".