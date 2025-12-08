אות הוקרה מיוחד הוענק בכנסת לרב נגד ס', קצין טכנולוגיה ואחזקה באגד הובלה 559, על השירות הארוך שלו ושל רעייתו. בראיון לערוץ 7 הוא מספר על השילוב המאתגר בין השירות הזוגי בצה"ל לבין חיי משפחה כהורים לשלושה.

ס' המשרת בצה"ל מאז שנת 1998 כחשמלאי טנקים, מאז שירת ביחידות שונות וכיום תחת אחריותו מאות כלים ובמחלקת הטנ"א עליה הוא מפקד על שבעה אנשי קבע ועוד 12 חיילים ומטפלים. רעייתו של ס' משרתת בקבע מזה כעשרים שנה.

בשיחה עמו מספר ס' על עברו ביחידת שריון, בחטיבת גבעתי ובמרכז הובלה בו הוא משרת עד היום. על אתגר הזוגיות והמשפחתיות הוא אומר כי על מנת להצליח באתגר "חשוב לדעת שיש מאחוריך גב חזק וגדול, ומאחורינו, מאחורי המשפחה שלנו, ברוך ה' יש גב חזק וגדול של חמותי וחמי שעוזרים מאוד עם הילדים", הוא אומר ומוסיף כי למעשה "הם אלו שגידלו לנו את הילדים".

עזרת הוריה של רעייתו הייתה קריטית במיוחד מאז השבעה באוקטובר, היום בו מיד עם האזעקות הראשונות הבין את משמעות האירוע החריג, העביר את ילדיו להוריה של אשתו לפני שנסע לבסיס, שם פתח חמ"ל ממנו הוציא מובילים לכוחות. בצה"ל מדגישים כי המובילים שהכין ס' היו מוכנים לפעולה עוד לפני שהיחידות עצמן היו ערוכות ליציאה לזירת הקרבות. מאז הופעלה היחידה של רנ"ג ס' בעצימות מלאה ובלילות ללא שינה, כלשונו.

את הקרדיט להצלחת השירות שלו שב ס' ומקפיד לתת להוריה של אשתו ש"נתנו לנו את כל הגב ואת כל התמיכה ובזכותם השירות שלי הפך להרבה יותר קל. בזכות העזרה שלהם אני מצליח למצות את מה שאני רוצה לעשות בשירות, וכך גם אשתי שמשרתת ביחידה בעצימות גבוהה ותמיד היא רתומה לצורכי הצבא 24-7".

בצילם של ההורים המשרתים גם ילדותם של ילדיהם שונה מילדותם של החברים, וס' מספר: "אם ילדים אחרים בגיל קטן מאוד היו יודעים מה זה קייטנות בחופשים שלהם ומה זה לצאת לחו"ל, אז אצלי הילדים בחופשים היו באים איתי לחטיבת גבעתי, לעבודה של אבא שלהם. הם גדלו למרגלות השירות בצה"ל, אם זה אצל אשתי ביחידה ואם זה אצלי ביחידה. הילדים שלי מאוד אוהבים את צה"ל וגדלו על ערכי צה"ל. טיולי המשפחה שלנו הם בעיקר בגבולות ארץ ישראל כי אנחנו מבינים שאין לנו ארץ אחרת. זו המדינה שלנו, אלה הערכים שאני רוצה להנחיל לילדים שלי, שיבינו שצה"ל ומדינת ישראל במקום הראשון בסדר העדיפויות שלנו בחיים. ככה אני גדלתי, ככה חינכו אותי וככה אני מחנך את ילדיי".

השנתיים האחרונות, שנתיים של מלחמה, היו עבור ס' ורעייתו תקופה אינטנסיבית מאוד כפי שהייתה לבעלי תפקידים ביטחוניים רבים, ובתקופה זו, הוא מספר, "גם אני וגם אשתי למדנו על עצמנו שיש לנו כוחות הרבה יותר גדולים ממה שחשבנו. אם עד עכשיו חשבתי שיש לי עזרה בבית, עכשיו, אחרי השבעה באוקטובר, אני מבין שיש לי תמיכה אדירה מהבית ואני מבין ששום דבר לא יכול לעצור, לא אותי ולא את אשתי, מלבצע כל משימה וכל מה שיידרש בצה"ל. תמיד נהיה שם וניתן את כל מאה האחוזים".

על תחושתו עם קבלת אות ההוקרה המיוחד, אומר ס': "תמיד כיף לקבל פידבק חיובי. ההערכה הזו חשובה יותר מאלפי זהב וכסף, כי כך אתה מרגיש את ההערכה כלפיך וכלפי מה שאתה עושה ומבין שמה שעשית לא לחינם ושיש לו משמעות. אני ואשתי מאוד נרגשים מהיום הזה. זה מוסיף לנו המון וזה גם תורם לחוזק של הבית ולנראות כלפי הילדים וכלפי המשפחה כולה. הם מבינים את חשיבות מה שאנחנו עושים עבור חוסנה של המדינה וחוסנו של צה"ל".