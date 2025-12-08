נלחמים בגזענות. הנהלת ההתאחדות לכדורגל אישרה היום (שני) פה אחד את החמרת הענישה בעבירות גזענות - זאת בהתאם להוראה המחייבת של פיפ"א, ארגון הכדורגל העולמי, לכלל התאחדויות הכדורגל בעולם.

על פי הסעיף החדש, שייכנס לתוקף החל מה-1.2.2026, אדם פרטי כגון שחקן, מאמן או חבר הנהלה של קבוצה, שיימצא אשם בעבירת גזענות או אפליה, יספוג הרחקה ללא פחות מ-10 משחקים.

קבוצה שתימצא כאשמה בגזענות או אפליה, תספוג קנסות גבוהים, ייאסר עליה למכור כרטיסים לקהל חוץ, יופחתו לה נקודות ואף עלולה להיענש בהרחקה מתחרויות כדורגל ולא פחות מהורדת ליגה.

מדובר בהחמרה גדולה עבור לא מעט קבוצות ואוהדים בכדורגל הישראלי.

בכדי להקל על הקבוצות ולהיאבק בצורה חיובית בתופעה הפסולה של גזענות ואפליה, בהתאחדות לכדורגל הוחלט על הקמת ועדה לבחינה ואישור תוכנית נגד גזענות, כאשר יישום תכנית שכזו בקרב מועדונים, עשויה להוביל להקלה בענישה במקרים בהן קבוצות יעמדו לדין בגין אותם סעיפים של גזענות ואפליה.

שינו זוארץ, יו"ר ההתאחדות לכדורגל אמר: "גזענות ו/או אפליה פסולות ומחליאות מעצם טיבן ואנחנו נמשיך להילחם בהן בכל דרך אפשרית".

לדבריו, "הוראות פיפ"א בנושא ראויות ומחייבות ואימוצן המלא היום על ידי הנהלת ההתאחדות לכדורגל, כמו גם הפרסום ברבים, הוא קריאה לכלל הגורמים לוודא שהנגע הדוחה הזה לא יהיה חלק מהכדורגל שלנו. מי שלא יפנימו את הסיטואציה יגלו שיש לה מחיר כבד, בין אם כלכלי, בין אם באי הגעת קהל למשחקי חוץ ועד להורדת נקודות לה השפעה עצומה על מיקום הקבוצות".

"אנחנו מצפים מהמועדונים לגבש תוכניות אופרטיביות וחינוכיות בהקדם ומדגישים בפני האוהדים כי מי שרוצים הכרעה על כר הדשא בלבד, חייבים גם להתנהג בהתאם ביציעים", אמר זוארץ.