תיעוד: רכב דרס מפגין חרדי בבני ברק דוד קשת, ידיעות בני ברק

חרדים קיצוניים חסמו הערב (שני) את כביש 4 במחלף גהה ואחד מהם נפגע מכלי רכב שדרס אותו והמשיך בנסיעה. המשטרה עצרה חשוד במעשה, תושב בני ברק כבן 24. חשוד נוסף, רוכב קטנוע כבן 37 מהרצליה שנסע תוך ניסיון לדרוס מפגינים, נעצר גם כן לחקירה.

חובשים של מד"א שהוזעקו למקום טיפלו בפצוע, נער כבן 16, ופינו אותו במצב בינוני לבית חולים שניידר בפתח תקווה.

חובשי רפואת חירום במד"א רונלד קייקוב, מנחם שטרן ונפתלי לונטל, סיפרו: "היינו בסמוך למחלף שאזרחים קראו לנו ואמרו שנער נפגע מרכב. כשהגענו ראינו נער כבן 16 כשהוא בהכרה וסובל מחבלות בראש ובגפיים. הענקנו לו טיפול רפואי ופינינו אותו באמבולנס מד"א לבית החולים כשמצבו מוגדר יציב".

חובשי הצלה יעקב טהרני ומנחם שטרן הוסיפו: "כשהגענו לזירת תאונת הדרכים, מצאנו הולך רגל, נער בן 16 הסובל מחבלות בבטן, באגן ובגפיים התחתונות, לאחר שנפגע מרכב במהלך הפגנה המתקיימת במקום. יחד עם חובשים של הצלה ומד"א, הענקנו לו טיפול רפואי ראשוני, הכולל קיבוע וחבישות, והוא פונה במצב בינוני להמשך קבלת טיפול רפואי בחדר הטראומה בבית החולים שניידר בפתח תקווה".