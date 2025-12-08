הונאת פישינג חדשה הופצה בימים האחרונים ברחבי הרשת, במסגרתה נשלחות הודעות דוא"ל כביכול בשם משטרת ישראל.

הודעות אלו כוללות קישור המוביל לקובץ הרצה זדוני, אשר עלול לאפשר השתלטות מרחוק על המחשב של המשתמש.

מערך הסייבר הלאומי מסר כי התקבלו במרכז 119 דיווחים רבים על הקמפיין, שמתחזה להודעה רשמית ממשטרת ישראל בנושא "בירור תיק חקירה". בהודעה שפרסם המערך נכתב, "ההודעה כוללת קישור לבירור כביכול בנושא תיק חקירה". המערך קורא למי שלחץ על הקישור לפנות בהקדם לקבלת סיוע והנחיות.

גם במקרה זה, המיילים כוללים סימנים מחשידים: כתובת אימייל לא ממשלתית, קובץ מצורף עם סיומת .EXE וטון מאיים בשם "רשות המסים ומחלקת החקירות הכלכליות". כמו כן, נעשה שימוש בשמות של קצינים לשעבר כמו קובי שבתאי ואבי לוי, כדי ליצור מראית עין של אמינות.

מערך הסייבר ממשיך לעקוב אחרי ההתפתחויות ומזכיר לציבור לנקוט משנה זהירות, לא לפתוח קבצים חשודים ולהימנע מהזנת פרטים אישיים דרך קישורים לא מוכרים.