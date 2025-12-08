מונדיאל 2022 היה היסטורי כשזה נערך באמצע העונה, בחודשי החורף זאת בשל עומס החום הרב השורר במדינה שאירחה אותו, קטאר.

המונדיאל הקרוב, גביע העולם בכדורגל 2026, צפוי להיות היסטורי בשל הגדלת הנבחרות המשתתפות בו ל-48, לראשונה אי פעם. היום (שני) קיבל המונדיאל הקרוב חותמת רשמית להיותו היסטורי וזה דווקא בגלל מה שיקרה או יותר נכון לא יקרה, על כר הדשא.

ארגון הכדורגל העולמי, פיפ"א, הודיע היום כי בטורניר הקרוב שיתקיים בשלוש מדינות - מקסיקו, קנדה וארה"ב, ייכנס לתוקף חוק חדש שעשוי לשנות את המשחק כולו.

על פי החוק החדש של פיפ"א, כל משחקי מונדיאל 2026 ייעצרו להפסקת שתייה והתרעננות באמצעה של כל אחת משתי המחציות.

הכוונה היא כי בדקה ה-22 לערך, ייפסק משחק זאת לצורך הפסקת שתיה והתרעננות של שחקני הנבחרות המתחרים זה בזה על כר הדשא למשך 3 דקות, כך שלמעשה כל משחק יחולק לארבעה רבעים. עוד הוחלט כי שעון המשחק לא ייעצר לטובת הפסקה זו, אלא באופן אוטומטי יתווספו שלוש דקות בתום כל מחצית כתוספת זמן למשחק.

על פי פיפ"א, ההחלטה על החוק החדש הינה מתוך דאגה לשלומם של השחקנים הרבים בקרב 48 הנבחרות שישתתפו במשחקי גביע העולם בכדורגל, זאת כ הפקת לקחים לאחר שבטורניר הקודם שנערך בארה"ב, גביע העולם למועדונים, משחקים רבים התקיימו תחת השמש ובזמן של גל חום ברחבי ארה"ב כשבחוץ שררו מעל ל-32 מעלות צלזיוס.

כעת, אחרי שבמשך עשרות שנים משחקי כדורגל ברחבי העולם כללו שתי מחציות של 45 דקות, עם עצירות רק בעקבות פציעות או במקרים של מזג אוויר חם במיוחד שהצריך הפסקות שתייה, בפיפ"א מסדירים את הפסקות השתיה במה שעשוי לשנות את פני ענף הכדורגל כולו.

"לא יהיו תנאי מזג אוויר או טמפרטורה כתנאי להפסקה. ההפסקות ייקראו על ידי השופט בכל המשחקים, כדי להבטיח תנאים שווים לכל הקבוצות, בכל המשחקים”, הוסיפה פיפ"א בהודעה שלה.