פגישה מרגשת: השגריר דני דנון ושגריר ארה"ב לאומות המאוחדות, מייק וולץ, נפגשו היום (שני) עם משפחתו של רן גואילי, החלל החטוף האחרון שנשאר בשבי חמאס מאז מתקפת השבעה באוקטובר.

במהלך הפגישה, שמעו השגרירים מהמשפחה על סיפורו של רן, כולל נסיבות חטיפתו והמצוקה הקשה שהם חווים מדי יום בעקבות היעדרו.

המשפחה עדכנה את השגרירים במצבם ובמאמצים המתמשכים להחזיר את יקירם הביתה, וציינה את הקושי הרגשי והמעשי שהם מתמודדים איתו מאז חטיפתו. בנוסף, השגרירים עדכנו את בני המשפחה במאמצים הבינלאומיים המתקיימים על מנת להפעיל לחץ על חמאס ולהגביר את המאמצים לשובו של רן.

השגריר דנון ציין כי "זה היה מפגש מרגש וחשוב. החובה ברורה: חמאס חייב להשיב את רן גואילי הביתה. אנחנו פועלים בכל זירה כדי לממש את החובה הזאת, ולא ננוח עד שיחזור ויובא לקבורת עולם בישראל".