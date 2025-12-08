כוחות צוות הקרב של חטיבת כרמלי איתרו במתחם ממולכד בצפון רצועת עזה באמצעות מידע מודיעיני מדוייק, את נשקו של סרן דניאל פרץ ז"ל, שגופתו הוחזרה משבי חמאס לפני כחודש.

בבוקר השבעה באוקטובר פיקד סרן פרץ ז"ל על "צוות פרץ", מגדוד 77 של השריון, בקרבות הבלימה נגד מחבלי חמאס. דניאל נפל בקרב וגופתו נחטפה לעזה. בקרב נפלו גם חברי הצוות סמל תומר ליבוביץ ז"ל וסמ"ר איתי חן ז"ל - שגופתו הוחזרה לידי ישראל בחודש שעבר.

השורד היחיד מהצוות, שחזר גם כן לאחרונה משבי חמאס, הוא סמ"ר מתן אנגרסט שספד לפרץ בהלוויתו. "לא התכוננתי מראש לשום דבר, קשה לי לעמוד על הרגליים. אני לא מאמין שהגעתי לפה בכלל. זה המעט שיכולתי לעשות בשביל דניאל וכל הצוות. בטוח שהם שומרים עלינו מלמעלה".

מתן אנגרסט סופד לדניאל פרץ ז"ל באדיבות "המזרחי"

"אי אפשר להסביר את מה שהלך שם בשבעה באוקטובר. דניאל פרץ הוא דמות להערצה. הרגליים שלי רועדות כשאני מדבר אחרי שנתיים של שבי. אני בטוח ששלושתם מסתכלים מלמעלה. דניאל איתי ותומר הולכים איתי לכל מקום, הם תמיד איתי", הוסיף.