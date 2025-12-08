זמן קצר לפני שנבחר לנשיאות ארה"ב בשנת 2016, התחייב דונלד טראמפ בראיונות לתקשורת האמריקאית כי "חיילי צבא ארה"ב ימלאו את פקודות הקרב הקיצוניות ביותר שלי כמפקד העליון".

אלא שמי שמכהן כיום כשר ההגנה שממשל טראמפ, פיט הגסת', דווקא קרא אז לחיילי צבא ארה"ב לסרב לפקודות של טראמפ.

בראיון שהעניק בחודש מרץ לתוכנית "פוקס וחברים" ברשת "פוקס ניוז", אמר הגסת' כי החיילים צריכים לסרב לפקודה בלתי חוקית. "אתה לא הולך פשוט לציית לפקודה הזו אם היא בלתי חוקית", אמר הגסת' אז.

מספר ימים לאחר מכן, במהלך ראיון בתוכנית "פוקס עסקים" חזר הגסת' על עמדתו, ואמר כי "הצבא לא הולך לציית לפקודות בלתי חוקיות". חודש מאוחר יותר שוב הדהד הגסת' את המסר שלו, כי על חיילי צבא ארה"ב לסקר לפקודות בלתי חוקיות של טראמפ. "צבא ארה"ב "לא יציית לפקודות בלתי חוקיות מהמפקד העליון שלו", אמר הגסת'.

בימים האחרונים דחה הגסת' האמות של חברי המפלגה הדמוקרטית כי ממשל טראמפ מפציץ סירות של מבריחי סמים שעושים את דרכם לארה"ב, באופן לא חוקי. לטענת חלק מחברי המפלגה הדמוקרטית, לא נמצאו הוכחות חד משמעיות כי האנשים שהיו על הסירות היו מבריחי סמים. בהפצצות צבא ארה"ב נהרגו 80 בני אדם.