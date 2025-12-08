המאבק בין אילון מאסק והאיחוד האירופי עולה מדרגה. מספר ימים לאחר שראשי הנציבות האירופית הודיעו כי הטילו קנס בשווי 120 מיליון אירו על רשת X של מאסק, בטענה כי הפר את כללי האיחוד האירופי בכך ששינה את תג ה"וי הכחול" מסימן לחשבון מאומת לחשבון בתשלום, הגיע צעד הגומלין של מאסק.

הבעלים של רשת X הודיע כי הוא חוסם את הנציבות האירופית מהאפשרות לפרסם פרסומות ברשת החברתית.

ראש מחלקת המוצר של X, ניקיטה בייר, כתב בפלטפורמה החברתית כי "האירוניה בהכרזה שלכם. רשת X מאמינה שלכולם צריך להיות קול שווה בפלטפורמה שלנו. עם זאת, נראה שאתם מאמינים שהכללים לא צריכים לחול על החשבון שלכם. חשבון הפרסומות שלכם נסגר".

הוא גם האשים את הנציבות האירופית כי ניסתה לנצל את חשבון הפרסומות שלה על מנת להגדיל את הקהל שיצפה בפוסט שפרסמה הנציבות האירופית בנוגע לקנס שהטילה על X.

בתגובה לסגירת חשבון הפרסום שלהם, אמר דובר הנציבות האירופית לרשת BBC כי "הנציבות תמיד משתמשת בכל פלטפורמות המדיה החברתית בתום לב".