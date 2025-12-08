משרד הפנים הודיע הערב (שני) כי העניק סמלי ישוב לשמונה יישובים, בכך הם הוסדרו סופית והפכו ליישובים מן המניין במדינת ישראל. מדובר ביישובים חרשה, מגרון, שבות רחל, עדי עד, אחיה, נופי פרת וטל מנשה.

בנוסף, סמל היישוב של היישוב המתחדש שא-נור אשר הוקפא לפני 20 שנה, הופשר כעת והפך מחדש להיות פעיל.

לפני כחודש, ולאחר עבודת מטה של המינהל האזרחי, אלוף פקמ"ז אבי בלוט חתם על תחומי השיפוט של היישובים, וכעת, עם קבלת סמל היישוב - הם הופכים רשמית וסופית ליישובים מוסדרים.

סמל יישוב הוא אבן דרך משמעותי מאוד בהליכי ההסדרה של היישובים והוא החותמת הסופית של המדינה, שלאחריה היישובים מוכרים בכלל משרדי הממשלה, ובין היתר היישובים יוכלו לקבל תקן רבש"ץ, דואר ישראל, חיבור ישיר של מים ע"י חברת מקורות ועוד.

שר האוצר ויו"ר מפלגת הציונות הדתית בצלאל סמוטריץ' אמר כי "סיום הסדרת שמונה ישובים חדשים הוא עוד צעד משמעותי במהפכה שאנחנו מבצעים ביהודה ושומרון. אנחנו מקדמים את הריבונות דה-פקטו בשטח כדי למנוע כל אפשרות להקמת מדינה ערבית ביהודה ושומרון".

ראש מועצת בנימין ויו"ר מועצת יש"ע, ישראל גנץ, הוסיף "זהו יום חג למועצת בנימין ולהתיישבות כולה. הכרתם של היישובים הללו כיישובים מן המניין הינו מהלך מתבקש וראוי ביותר. אני מודה לראש הממשלה בנימין נתניהו, לשר האוצר והשר במנהלת ההתיישבות בצלאל סמוטריץ', ולכל העוסקים במלאכה, במאמצים שלהם להסדרת היישובים ובפיתוח ההתיישבות כולה".

יוסי דגן, ראש מועצת שומרון, סיכם "הענקת סמלי הישובים הם צעד חשוב, והיסטורי להתיישבות ומעל הכל החזרת סמל הישוב לישוב שא-נור, 20 שנים לאחר הגירוש, הוא צעד נוסף לתיקון וצדק היסטורי. שא -נור, שסימלה חורבן ועוול לאומי, מתקדמת במסלול התקומה. המדינה אומרת בקול ברור: החזרה לשא - נור היא עובדה וצדק".