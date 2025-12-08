היחסים הדיפלומטיים בין ישראל לבוליביה יתחדשו מחר (שלישי) עם חתימה על הסכם חדש בין שר החוץ של ישראל, גדעון סער, לבין שר החוץ של בוליביה, פרננדו ארמאיו, במהלך פגישה בוושינגטון.

הסכם זה מסמל את תחילתו של פרק חדש ביחסים בין המדינות, שנקטעו בשנת 2009 בעקבות מבצע "עופרת יצוקה".

בפגישה הצפויה, בה ישתתף גם שר האוצר והכלכלה של בוליביה, חוסה גבריאל אספינוזה, תימסר הצהרה משותפת שמאשרת את חידוש היחסים.

החלטה זו באה בעקבות שיחה שהתקיימה בין שר החוץ סער לנשיא בוליביה רודריגו פאז, לאחר בחירתו לנשיאות לפני חודשיים. במהלך השיחה, הביע פאז את כוונתו להוביל את בוליביה לפתיחה מחדש של קשרים עם ישראל.

במהלך החודשים האחרונים, בוליביה גם ביטלה את דרישת הוויזה עבור ישראלים.