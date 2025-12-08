ראש העיר חיפה יונה יהב, יצא למאבק נחוש נגד שליחי חברת "וולט" בעקבות תלונות חוזרות על נהיגה פרועה ומסוכנת של שליחים על אופנועים וקטנועים ברחבי העיר.

במהלך פגישה עם בכירים ב-"וולט", העירייה הציגה עדויות ונתונים על שליחים שמבצעים עבירות תנועה חמורות כמו נסיעה על מדרכות ומעברי חצייה, נהיגה באור אדום והסתרת מספרי רישוי.

עיריית חיפה פתחה במבצע אכיפה בשיתוף עם משטרת חיפה. בסוף השבוע האחרון עוכבו שליחים ברחבי העיר, ונרשמו עשרות דו"חות עבירה על נהיגה מסוכנת. במקביל, פקחי אגף החופים בעירייה גם ביצעו בדיקות בשליחים העוברים בחופי העיר.

בנוסף לפעולות האכיפה, עיריית חיפה בוחנת גם צעדים משפטיים שיקשו על פעילותה של חברת "וולט" בעיר, כולל דרכים למנוע את פעילותה על בסיס חוקי רישוי עסקים. ראש העיר יונה יהב הביע את זעמו על כך שלמרות פגישה קודמת עם החברה, מציאות הנהיגה הפראית לא השתנתה. הוא הוסיף "אני כבר לא מאמין להבטחות של ראשי החברה, ואני לא קונה את ההסברים שלהם - מה שמעניין אותם זה להרוויח כסף. חיי התושבים חשובים יותר מכל נוחות עסקית".

מנכ"ל העירייה דוד לוריא גם הביע אכזבה על המשך ההפקרות, והבהיר לחברת "וולט" כי אם לא תפסיק את הפעילות המסוכנת של שליחיהם בעיר, העירייה תפעל ביד קשה.

מחברת וולט נמסר: "אנחנו מברכים את העירייה על מבצעי האכיפה למי שנוהג בפראות, ונשמח לשתף פעולה איתה בנושא - כפי שהצענו בפגישה בשבוע שעבר. נהיגה בטוחה היא מעל הכול עבורנו ואנו מסיימים התקשרות, מדי יום, עם שליחים שנוהגים בצורה לא בטוחה. גיבשנו תכנית בטיחות ייעודית ומקיפה, שתיושם במלואה. גם בתקופות ביטחוניות מורכבות, תחת ירי טילים, לא עזבנו את חיפה ולא נעזוב אותה גם עכשיו. וולט פועלת ותמשיך לפעול בחיפה כחוק, לשרת מאות אלפי תושבים ובתי עסק, לספק הזדמנויות תעסוקה לצעירים ולהיות חלק בלתי נפרד ממרקם החיים בעיר".