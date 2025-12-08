הזמר עומר אדם סיפר בראיון ל"שבת מכל הסיבות" על החלטתו לשמור שבת בה הוא מתמיד כבר תקופה ארוכה.

"בשנתיים האחרונות התחלתי לשמור שבת כהלכתה, בלי טלוויזיה וטלפון. זה הכניס לחיים שלי בלאנס. כולנו חיים בלופ מטורף, רוצים להצליח, להגיע רחוק, כל היום בריצה. בשבת שמים הכל על השתק - עוצרים הכל", הוא מתאר את השינוי ואף מודה: "יש פעמים שיוצאת שבת ולא בא לי לפתוח את הטלפון. זה מחזיר אותך שנייה לשורשים".

"אתה מוצא את עצמך עם ספר אחרי ששנים לא קראת. פתאום אתה יושב עם המשפחה. כבר התרגלנו להיות לא נוכחים בשום סיטואציה. זה יום של שקט, קדושה, התחברות, הטענת מצברים והתקדמות הלאה. שבת זה נחת", מסכם אדם.