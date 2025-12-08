מצדיעים לעבר. מועדון הכדורגל בית"ר ירושלים אירח הערב (שני) באצטדיון טדי שבבירה, במשחק הדרבי הירושלמי מול היריבה העירונית הפועל ירושלים, את גיבורי האליפות הראשונה בתולדותיה, שחקני עונת 1986/87.

היה זה כחלק מחגיגות 90 שנים להיווסדו של המועדון הצהוב-שחור, כאשר בטרם נשרקה שריקת הפתיחה עלו בזה אחר זה, גדולי שחקני המועדון הירושלמי.

מי שקיבל את מרבית מחיאות הכפיים והכבוד השמור רק לו, היה לא אחר מאשר אלי אוחנה שלאחר עונת האליפות ההיסטורית עבר למכלן הבלגית אותה הוביל לזכיה בגביע אירופה לאלופות אך בהמשך חזר לבירה כאשר הקבוצה הירושלמית ירדה אל הליגה השניה, העלה אותה חזרה לליגה הבכירה והוביל אותה שוב לזכיה באליפות המדינה בכדורגל.

יחד עם אוחנה עלו על כר הדשא שחקני עבר גדולים כמו אורי מלמיליאן, אודי אשש, יוסי מזרחי ועוד.

"האליפות ההיא לא הייתה רק תואר, היא הייתה הצהרה, שהוכיחה שלבית"ר ירושלים יש מקום בצמרת הכדורגל הישראלי. החיבור של הדור הנוכחי, שרץ בצמרת ומחפש להמשיך את המומנטום, עם דור המייסדים של התואר הגדול, הוא סגירת מעגל מרגשת", אמרו בבית"ר.