רשות החשמל החליטה על עלייה מתונה בתעריף החשמל לצרכים הביתיים, כאשר התעריף יעלה ב-1.5% בחציון הראשון של שנת 2026. העלות הזו תתורגם לתוספת של כ-5.9 ש"ח לחודש לצרכן ביתי.

העלייה נגרמת בין היתר בגלל ירידה בשער החליפין, בשילוב עם עליות מדד המחירים לצרכן.

אחד הצעדים המרכזיים שהחליטה רשות החשמל הוא מעבר למנגנון עדכון תעריף חציוני, אוטומטי ויותר שקוף, כך שבמקום עדכון שנתי שמבוסס על תחזיות, התעריף יתעדכן באופן אוטומטי פעם בחצי שנה, בהתאם למדדים כלכליים כמו שער הדולר ומדד המחירים לצרכן. המטרה היא להבטיח שהעלות תישאר קרובה יותר לשוק, ולהפחית את החריגות וההפרשים בנוגע לשינויים כלכליים.

ברשות החשמל אמרו כי "המהלך החדש יאפשר לצרכנים תכנון טוב יותר של הצריכה ויתמוך בשקיפות התהליך, כך שעדכוני מחירים יהיו בהירים יותר. לצד זה, גם השחקנים בשוק יוכלו לתכנן את צעדיהם בצורה מיטבית, שכן התעריפים יותאמו לפי העלויות השוטפות במשק החשמל".

רשות החשמל אף פרסמה מנגנוני הצמדה חדשים, כמו הצמדה לשער הדולר על מחירי הדלקים ואלמנטים נוספים הקשורים לפיתוח תשתיות, שיבוצעו בהתאמה למדד המחירים לצרכן.