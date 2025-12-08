לדרבי חוקים משלו. 16 פעמים נפרדו בית"ר והפועל ירושלים בתוצאה 1:1. כך קרה גם הערב (שני) כאשר בית"ר שהחזיקה בכדור הרבה יותר זמן, לא הצליחה לפרוץ את ההגנה של היריבה העירונית המרה הפועל ב-99 דקות של משחק.

בית"ר שלא הצליחה לנצח את הפועל בארבעת המפגשים האחרונים ביניהן, מאז שער הניצחון של ירדן שועה בדצמבר 2023, לא הצליחה לעשות זאת גם הערב כשדווקא האדומים מהבירה הם אלו שעלו ראשונים ליתרון משער בדקה ה-39 של אשטה לאחר התקפת מעבר מהירה.

בעזרת דחיפת עשרות אלפי אוהדיה שמילאו את האצטדיון הביתי פעם שניה ברציפות עד אפס מקום, בית"ר ניסתה לעשות כל מה שיכלה, כשהגיעה שוב ושוב לעמדת הקרן אך לא הצליחה לאיים מספיק על שערם של האדומים כשאלה עמדו בהגנה בצורה.

בית"ר, קבוצת ההתקפה הטובה ביותר בליגה עם 32 שערים, 15 מתוכם בשלושת המחזורים האחרונים ו-12 מהם שנכבשו ברבע השעה האחרונה של משחקיה העונה, הצליחה להשוות בפנדל דרמטי בדקה ה-85 כשהמחליף זיו בן שימול הוכשל ברחבת הפועל וירדן שועה הוא זה שלקח אחריות ובעט את הכדור פנימה.

הפועל ירושלים שלא כבשה העונה כלל ברבע השעה האחרונה של משחקיה ונמצאת במקום הלפני אחרון בתחתית טבלת ליגת העל בכדורגל, הייתה קרובה לעשות זאת הפעם אך משלא הצליחה שוב, נפרדה מבית"ר עם התוצאה המאפיינת והשכיחה ביניהן - תיקו 1:1.

ברק יצחקי, מאמן בית"ר עדיין ללא ניצחון על הפועל ירושלים מאז החל לאמן את הירושלמים. ובכל זאת, בזכות הפרש שערים עדיף בית"ר עולה אל המקום השני בטבלת ליגת העל בכדורגל ועוקפת את האלופה מכבי ת"א כשהיא במרחק 5 נקודות מהמוליכה הפועל באר שבע.

מי שעוד נפרדו הערב בתיקו 1:1 במסגרת המחזור ה-13 של ליגת העל בכדורגל, הן מ.ס אשדוד ועירוני טבריה, בעוד בני ריינה רשמה עוד הפסד בעונה הרעה שלה כשהפעם היה זה בדרבי המגזר הערבי כשהפסידה לבני סכנין בתוצאה 1:0 משער בדקה ה-95.