שר האוצר בצלאל סמוטריץ' יוצא במתקפה חריפה נגד ראש השב"כ לשעבר, רונן בר, בעקבות הפרסום ב"ישראל היום" לפיו שב"כ עקב אחר הפעילות ההתיישבותית של משרדי הממשלה ביהודה ושומרון.

"רונן בר השחית את תפקידו וניצל את יכולותיו של השב"כ למטרות שסיכנו את הדמוקרטיה הישראלית. יתכן ואם רונן בר כראש שב"כ היה מנחה את הארגון לעסוק יותר באיסוף מודיעין על חמאס ופחות בחתרנות נגד שרי ממשלה ופעילותם ביו"ש, שמובילה לשיפור הביטחון של אזרחי ישראל כולם, לא היינו חווים את התוצאות הקשות של כשלונותיו ב -7 לאוקטובר", כתב סמוטריץ'.

הוא ציין כי "לראש השב"כ החדש, האלוף דוד זיני, תפקיד קריטי לניקוי האורוות ולהחזרת הארגון החשוב הזה למסלולו ולתפקידו למען ביטחון ישראל. יש לי אמון מלא ביכולתו לעשות זאת בעזרת השם, וכשר אוצר אעמוד לצידו ואספק לו את הכלים הדרושים לשם כך".

על פי הפרסום, דו"ח שב"כ סקר את פעילות משרדי ההתיישבות ומנהלת ההתיישבות במשרד הביטחון להרחבת שטחי אדמות המדינה, להסדרת ההתיישבות ולעיבוי מערך החוות ביו"ש, וכן את המאמץ הנגדי של הרשות הפלשתינית לבלום אותה.