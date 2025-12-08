עוד חוזר הניגון. בשלב הבתים של טורניר קדם העונה, גביע ווינר סל, היא ניצחה אותה בתוצאה 83:91 וכך גם בכל ששת המפגשים האחרונים ביניהן בליגה.

כך קרה גם הערב (שני) כשהפועל חולון חזרה מפגרת הנבחרות עם ניצחון על הפועל גליל עליון במסגרת המחזור ה-8 של ליגת ווינר סל, בתוצאה כמעט זהה למשחק ביניהן בתחילת העונה - עם 82:92.

גם חולון וגם גליל עליון יצאו לפגרת הנבחרות עם מומנטום שלילי, אך בעוד חולון הפסידה בשניים משלושת משחקיה האחרונים, גליל עליון הפסידה את כל השלושה הללו ואם זה לא מספיק, אז היא גם נועלת את הטבלה בממוצע הנקודות למשחק עם 71.1 בלבד.

הקבוצה מהצפון שלא ניצחה את חולון בחוץ כבר כמעט 25 שנה, מאז ה-14 בינואר 2001, פתחה דווקא טוב את המשחק הערב אך ככל שנקפו הדקות ועם רבע שלישי גדול בו ניצחה חולון בתוצאה 14:30, ההפרש הצטמק ונעלם.

זה נגמר עם 82:92 לחולון שמנחילה לגליל עליון את הפסדה הרביעי ברציפות בליגת העל בכדורסל.

במשחק נוסף הערב במסגרת המחזור ה-8 של ליגת ווינר סל, חזרה גם מכבי רמת גן לנצח כשהביסה את עירוני נס ציונה בתוצאה 83:100.