השאלה שהרצוג לא ציפה לה. בן קוגן, נציג ציוני אמריקה המייצג אלפי דוברי רוסית בקהילה היהודית פנה לנשיא הרצוג במפגש עם פעילים ציוניים וביקש ממנו להעניק חנינה לראש הממשלה בנימין נתניהו.

"אהיה מאוד ישיר - אני מבקש להעלות נושא בעל דחיפות לאומית. ישראל צריכה כעת אחדות. אני קורא לך לתת חנינה מיידית וללא התניות לראש הממשלה בנימין נתניהו כצעד של אחריות לאומית. הוא הוביל את האומה הזו בזמן המלחמה. הוא לא האיש שצריך לבקש מחילה. מי שמזנבים בו בזמן מלחמה צריכה לבקש מחילה ממנו. זה נושא שאי אפשר לחכות איתו. בסופו של דבר זו החלטה שלך. אדוני הנשיא האם תהיה מוכן לקחת את אחריות הזו ומתי?", תהה קוגן.

הרצוג הנבוך התחמק. "סיכמנו שנתמקד בשאלות העוסקות באתגרים של הציונים באמריקה. תודה לך".

קוגן סיפר כי הופתע מהזעם שעוררה השאלה שלו. "‏שאלתי את הרצוג שאלה פשוטה וכולם השתגעו. היו צעקות, כיבוי מיקרופון וכו'. ‏‏שלח מאבטחים ללוות אותי החוצה. ‏בשביל מה? ‏כל מה שאמרתי הוא שזה לא ביבי שצריך לבקש סליחה - אלא העם היהודי שערער עליו בזמן מלחמה.‏ ‏זה מזכיר לי את רוסיה הסובייטית‏. שלחו אליי בלשים של משטרת ניו יורק כאילו אני פושע‏. הם לא עושים את זה כשתומכי חמאס שורפים דגלי ארה"ב".

‏רון טורוסיאן, יו"ר ביתר העולמית תהה "היכן הפלורליזם של יהודים אמריקאים המדברים על אחדות? על ידי קריאות בוז הם פוגעים גם בדמוקרטיה של ארה"ב, שנשיאה קרא לחנינה. הם יוצאים מדעתם כדי להתנגד לראש הממשלה נתניהו, המנהיג הנבחר דמוקרטית של המדינה היהודית.‏ לקרוא למשטרה כדי להרחיק מנהיג ציוני שתומך בנתניהו - סמל לקהילה יהודית מפוחדת מאוד בניו-יורק‏".