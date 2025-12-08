טאהר א-נונו, מבכירי ארגון הטרור חמאס, אמר כי הדיווחים על הרחקתו של ראש ממשלת בריטניה לשעבר, טוני בלייר, מ"מועצת השלום לעזה" מבטאים "צעד בכיוון הנכון".

בדברים שצוטטו בערוץ "אל-ג'זירה" ציין א-נונו כי חמאס ביקש פעמים רבות מן המדינות המתווכות להרחיק את בלייר בשל "נטייתו המובהקת לטובת ישראל".

א-נונו הוסיף כי "חמאס מוכן להגיע להסכם של הפסקת אש ארוכת טווח, בתנאי שישראל תתחייב לחלוטין להפסקת אש".

לדבריו, "הנשק של חמאס ושל הארגונים הפלסטיניים האחרים יהיה, לאחר הקמתה, חלק ממערך הנשק של המדינה הפלסטינית, והוא דחה בתוקף כל דיון באפשרות שכוח בינלאומי יפרק בכוח את ארגוני ההתנגדות מנשקם".

עוד ציין כי חמאס לא קיבל עד כה מתווה ברור בנוגע להרכבו, משימותיו ופריסתו של כוח בינלאומי ברצועת עזה, והביע ביטחון שלא תהיה מדינה שתסכים לשלוח חיילים למשימה שייעודה פירוק בכוח של הנשק הפלסטיני.